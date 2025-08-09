sábado 09 agosto 2025
Seis planetas se alinearán en agosto: ¿Cómo y cuándo verlos?

Un evento astronómico está por ocurrir. Durante la segunda semana de agosto, seis planetas de nuestro sistema solar –Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno– aparecerán alineados en el cielo nocturno, ofreciendo un espectáculo celeste que no se puede perder.

Las fechas exactas varían según la ubicación. Por ejemplo, en Ciudad de México será mejor visible el 11 de agosto, mientras que en São Paulo, Brasil, alcanzará su máximo esplendor el 12 de agosto.

Cuatro de estos planetas serán claramente visibles a simple vista: el brillante Júpiter en Géminis, Venus formando una conjunción con Júpiter, Saturno con su característico color amarillento y Mercurio, que aparecerá cerca del Sol en la constelación de Cáncer.

Para observar Urano en Tauro y Neptuno en Piscis, será necesario utilizar binoculares o un telescopio básico. Este fenómeno se verá enriquecido por la presencia de la Luna llena en Acuario y el pico de actividad de las Perseidas, la famosa lluvia de meteoros.

Las alineaciones planetarias son eventos ópticos donde varios planetas parecen agruparse en el cielo desde nuestra perspectiva terrestre, aunque en realidad siguen sus órbitas independientes alrededor del Sol. Para disfrutar plenamente del espectáculo, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y vista despejada del horizonte. Las aplicaciones de astronomía pueden ayudar a identificar las constelaciones de referencia.

Quienes pierdan esta oportunidad tendrán otras ocasiones en 2026: el 28 de febrero, 18 de abril, 12 de mayo, 12 de agosto y 14 de noviembre. Este evento astronómico no solo es un regalo para los aficionados a la observación estelar, sino también una excelente oportunidad para maravillarse con los movimientos de nuestro sistema solar.

(Con información de RT en Español

