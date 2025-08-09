sábado 09 agosto 2025
Otorgan becas a jóvenes de Honduras para estudiar en Cuba

Prensa Latina
Tegucigalpa.— Un grupo de jóvenes de Honduras viajará próximamente a Cuba para continuar su formación profesional en diversas especialidades, informó la embajada de la isla en esta capital.

A través de un mensaje en redes sociales, la legación de La Habana en Tegucigalpa comunicó que este viernes concluyó de manera exitosa el proceso de otorgamiento de becas académicas de pregrado y postgrado a un grupo de hondureños.

En un encuentro celebrado en la sede de la misión diplomática, los beneficiarios expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno cubano por brindarles esta valiosa oportunidad de formación, así como a la embajada por el acompañamiento durante todo el proceso.

Estas becas forman parte del programa de cooperación solidaria entre ambos países, y reflejan los múltiples esfuerzos de la nación antillana en el ámbito internacional para apoyar la instrucción de profesionales comprometidos con el bienestar de sus pueblos, destacó una nota de prensa.

La embajada de Cuba en Honduras reafirmó su voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación, amistad y solidaridad entre las dos naciones, y deseó a los becarios un camino lleno de aprendizajes y logros en la nación antillana.

“Acompañamos con orgullo a quienes inician esta nueva etapa de aprendizaje, seguros de que regresarán con más herramientas para aportar al desarrollo y bienestar de Honduras”, concluyó el comunicado.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…