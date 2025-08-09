Otorgan becas a jóvenes de Honduras para estudiar en Cuba

Tegucigalpa.— Un grupo de jóvenes de Honduras viajará próximamente a Cuba para continuar su formación profesional en diversas especialidades, informó la embajada de la isla en esta capital.

A través de un mensaje en redes sociales, la legación de La Habana en Tegucigalpa comunicó que este viernes concluyó de manera exitosa el proceso de otorgamiento de becas académicas de pregrado y postgrado a un grupo de hondureños.

En un encuentro celebrado en la sede de la misión diplomática, los beneficiarios expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno cubano por brindarles esta valiosa oportunidad de formación, así como a la embajada por el acompañamiento durante todo el proceso.

Estas becas forman parte del programa de cooperación solidaria entre ambos países, y reflejan los múltiples esfuerzos de la nación antillana en el ámbito internacional para apoyar la instrucción de profesionales comprometidos con el bienestar de sus pueblos, destacó una nota de prensa.

La embajada de Cuba en Honduras reafirmó su voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación, amistad y solidaridad entre las dos naciones, y deseó a los becarios un camino lleno de aprendizajes y logros en la nación antillana.

“Acompañamos con orgullo a quienes inician esta nueva etapa de aprendizaje, seguros de que regresarán con más herramientas para aportar al desarrollo y bienestar de Honduras”, concluyó el comunicado.