domingo 10 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Fidel Castro Ruz: 13 de agosto, el natalicio de un líder histórico

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico

El 13 de agosto de 1926, en la entonces provincia de Oriente, en la finca de Birán, nació Fidel Alejandro Castro Ruz, figura central en la historia contemporánea de Cuba y referente político a nivel internacional. Su llegada al mundo ocurrió en un contexto rural marcado por las desigualdades sociales de la Cuba republicana, realidades que forjaron en él una sensibilidad particular hacia la justicia social.

Desde su juventud, Fidel mostró un marcado interés por la política, la oratoria y las causas de los más desfavorecidos. Su paso por la Universidad de La Habana en la década de 1940 lo vinculó a movimientos estudiantiles y a una intensa vida intelectual, mientras crecía su convicción de que la transformación del país requería cambios radicales.

El asalto al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, constituyó un punto de inflexión en su vida y en la historia de Cuba. Aunque la acción no logró sus objetivos militares inmediatos, dejó sembrada la semilla de la Revolución. El alegato de su defensa, conocido como La historia me absolverá, marcó un hito en la oratoria política latinoamericana.

Tras el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, Fidel encabezó profundas transformaciones en la sociedad cubana, con énfasis en la educación, la salud y la soberanía nacional. Su figura, admirada y criticada, trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos pueblos del mundo.

A lo largo de las décadas, Fidel Castro Ruz desempeñó un papel decisivo en el escenario internacional, defendiendo causas como la integración latinoamericana, el antiimperialismo y la cooperación con países en desarrollo. Su legado es objeto de estudios, debates y análisis, pero su influencia en la historia de Cuba y del siglo XX es indiscutible.

En cada aniversario de su natalicio, Birán y toda Cuba evocan la imagen de aquel joven que, desde un rincón del oriente cubano, cambió el rumbo de una nación y dejó una huella profunda en la historia universal.

Destacadas
Fidel Castro Ruz: 13 de agosto, el natalicio de un líder histórico
Hanoi estrena moderno y multifuncional Centro de Prensa
Cultivar en patios y parcelas de la ciudad: una respuesta a la escasez de alimentos
Corresponder a la grandeza de las madres cubanas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…