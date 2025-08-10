Jornada clave en Francia ante el incendio forestal del siglo

París, 10 ago.— Alrededor de mil 400 bomberos siguen movilizados hoy en el sureño departamento francés de Aude para tratar de extinguir definitivamente el llamado incendio forestal del siglo, que podría encontrar durante la jornada condiciones favorables para recobrar fuerza.

Después de más de 48 horas de rápida progresión, quedó el jueves fijado el fuego, aunque no extinguido en su totalidad, tras avanzar 17 mil hectáreas y destruir 13 mil de bosque, un evento de su tipo sin precedentes en el siglo XXI y los últimos 75 años.

La Prefectura de Aude advierte sobre un domingo desafiante, ante el auge del viento y las altas temperaturas imperantes por una ola de calor que golpea a la mitad sur del país, elementos de riesgo en materia de propagación.

La agencia Météo France colocó en alerta por episodio canicular el fin de semana al departamento, con temperaturas previsibles de hasta 40 grados centígrados, y vientos superiores a los 50 kilómetros por hora.

Citado por la prensa, el jefe adjunto de los bomberos locales, Michael Sabot, adelantó la víspera el despliegue de fuerzas especializadas para poder atacar a tiempo cualquier avance de las llamas.

Las condiciones para la propagación de incendios forestales son propicias hoy en al menos 16 departamentos, todos colocados bajo vigilancia.

En Aude, el fuego además de destruir 13 mil hectáreas de bosque, más que las devastadas durante todo el 2024 (11 mil 500), dejó una persona fallecida y varias heridas, en su mayoría bomberos, y calcinó decenas de vehículos y viviendas.

Pese al adverso escenario, las autoridades aspiran a extinguir totalmente antes de que culmine la jornada el fuego que comenzó el martes.