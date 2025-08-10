domingo 10 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Jornada clave en Francia ante el incendio forestal del siglo

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

París, 10 ago.— Alrededor de mil 400 bomberos siguen movilizados hoy en el sureño departamento francés de Aude para tratar de extinguir definitivamente el llamado incendio forestal del siglo, que podría encontrar durante la jornada condiciones favorables para recobrar fuerza.

Después de más de 48 horas de rápida progresión, quedó el jueves fijado el fuego, aunque no extinguido en su totalidad, tras avanzar 17 mil hectáreas y destruir 13 mil de bosque, un evento de su tipo sin precedentes en el siglo XXI y los últimos 75 años.

La Prefectura de Aude advierte sobre un domingo desafiante, ante el auge del viento y las altas temperaturas imperantes por una ola de calor que golpea a la mitad sur del país, elementos de riesgo en materia de propagación.

La agencia Météo France colocó en alerta por episodio canicular el fin de semana al departamento, con temperaturas previsibles de hasta 40 grados centígrados, y vientos superiores a los 50 kilómetros por hora.

Citado por la prensa, el jefe adjunto de los bomberos locales, Michael Sabot, adelantó la víspera el despliegue de fuerzas especializadas para poder atacar a tiempo cualquier avance de las llamas.

Las condiciones para la propagación de incendios forestales son propicias hoy en al menos 16 departamentos, todos colocados bajo vigilancia.

En Aude, el fuego además de destruir 13 mil hectáreas de bosque, más que las devastadas durante todo el 2024 (11 mil 500), dejó una persona fallecida y varias heridas, en su mayoría bomberos, y calcinó decenas de vehículos y viviendas.

Pese al adverso escenario, las autoridades aspiran a extinguir totalmente antes de que culmine la jornada el fuego que comenzó el martes.

Destacadas
Salas de Televisión en San Luis con opciones de verano en las montañas
Hanoi estrena moderno y multifuncional Centro de Prensa
Cultivar en patios y parcelas de la ciudad: una respuesta a la escasez de alimentos
Corresponder a la grandeza de las madres cubanas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…