Confirma Rusia cumbre Putin-Trump en Alaska

Moscú, 9 ago.— Los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en Alaska el 15 de agosto, confirmó hoy en esta capital el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

«Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska», declaró Ushakov este sábado a la prensa.

Según el alto cargo del país eslavo, los dos mandatarios se centrarán en analizar opciones para lograr una solución a largo plazo de la crisis ucraniana.

Ushakov recordó igualmente que los intereses económicos de los dos países se entrecruzan en Alaska y el Ártico, y existen perspectivas para la implementación de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos.

«Por supuesto, Moscú y Washington dedicarán los próximos días al desarrollo más activo e intenso de los parámetros prácticos y políticos de la cumbre en Alaska». Al parecer no será un proceso fácil, pero trabajaremos activa e intensamente en él», agregó.

Hablando del futuro, es natural centrarse en el hecho de que la próxima reunión de los presidentes, Putin y Trump, se celebrará en territorio ruso. La correspondiente invitación fue enviada al presidente estadounidense, manifestó Ushakov.

Previamente el jefe de estado del país norteamericano escribió en su cuenta de Truth Social: «La tan esperada reunión entre yo, el presidente de Estados Unidos, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto en el gran estado de Alaska».