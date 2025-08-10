domingo 10 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Guardianes del agua: los héroes invisibles de cada día

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico
El 10 de agosto, Cuba celebra el Día del Trabajador de Recursos Hidráulicos, en homenaje a la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en 1962 y a la visión de Fidel Castro de garantizar agua segura y accesible para todos

En Santiago de Cuba, ingenieros, técnicos y obreros trabajan sin descanso en plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo y redes de distribución. Muchos laboran bajo el sol intenso, entre maquinarias y tuberías, para que en cada hogar, escuela y hospital el agua llegue con calidad y seguridad.

Maritza Rodríguez, operadora de una estación de bombeo desde hace 23 años, comenta: «Pocas personas ven nuestro trabajo, pero sin agua no hay vida. Saber que lo logramos cada día es nuestra mayor recompensa».

Los avances recientes incluyen la modernización de redes, la instalación de sistemas de energía renovable para el bombeo y campañas de ahorro. Sin embargo, persisten desafíos como las sequías prolongadas y el envejecimiento de infraestructuras.

Su labor no solo garantiza un recurso vital, sino que protege la salud pública y contribuye a la sostenibilidad del país. En cada gota que fluye por nuestras cañerías, hay horas de esfuerzo silencioso.

Destacadas
Guardianes del agua: los héroes invisibles de cada día
Hanoi estrena moderno y multifuncional Centro de Prensa
Cultivar en patios y parcelas de la ciudad: una respuesta a la escasez de alimentos
Corresponder a la grandeza de las madres cubanas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…