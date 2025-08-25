Científicos identifican 14 bacterias intestinales ligadas causalmente al desarrollo del insomnio

Una investigación conjunta realizada por científicos de China y Estados Unidos ha identificado una relación causal entre la microbiota intestinal y el insomnio. El estudio, que analizó datos genéticos y de salud de más de 400 000 individuos, demostró que al menos 14 tipos de bacterias intestinales podrían estar directamente involucradas en el desarrollo de este trastorno del sueño, extremadamente común.

Los hallazgos fueron publicados este mes en la revista General Psychiatry.

El equipo de investigación, dirigido por el psiquiatra Shangyun Shi de la Universidad Médica de Nanjing (China), descubrió que, entre todos los taxones bacterianos que parecen alterar el sueño, el grupo “Clostridium innocuum” se destaca en primer lugar.

Una mayor predisposición genética a su abundancia parece estar vinculada con una probabilidad elevada de padecer insomnio. Otras bacterias identificadas en esta “lista negra” incluyen a ‘Prevotella 7’, ‘Lachnoclostridium’ y ‘Parabacteroides’, entre otras.

Paralelamente, los expertos identificaron ocho tipos de bacterias que parecen ejercer un efecto protector contra el mal dormir. Algunas de estas, asociadas a los géneros ‘Coprococcus1’, ‘Lactococcus’ y ‘Odoribacter’, pueden influir en la señalización cerebral y los procesos inflamatorios, o contribuir al metabolismo de hormonas clave para regular el ciclo de descanso y vigilia.

El estudio subraya la importancia de la compleja conexión bidireccional –de naturaleza química, neuronal e inmunitaria– que existe entre el tracto digestivo y el sistema nervioso central.

La falta de sueño puede desencadenar estrés y respuestas inflamatorias en el organismo, alterando el ambiente intestinal y reduciendo la diversidad de sus microbios. Esto, a su vez, agrava el problema inicial, creando una especie de ciclo de retroalimentación mutua entre el insomnio y la microbiota.

En este contexto, los resultados sugieren la necesidad de adoptar un enfoque más integral para tratar los trastornos asociados con el cerebro y podrían contribuir al desarrollo de terapias que aprovechen este vínculo biológico, como el uso de probióticos, prebióticos, cambios en la dieta o incluso trasplantes microbianos.

(Con información de RT en Español)