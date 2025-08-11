lunes 11 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Biocubafarma avanza hacia transición energética

Picture of Tribuna de la Habana
Tribuna de la Habana

El Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cubaf (Biocubafarma) fomenta la utilización de sistemas fotovoltáicos (SVF) en su gestión como industria para avanzar hacia la transición energética.

En un taller realizado recientemente sobre esta temática, Jandry Fiallo Guerrero, director de Servicio del Centro de Inmunología Molecular (CIM), en representación de Biocubafarma, señaló que este grupo empresarial potencia el empleo de SVF para obtener energía de fuentes renovables y beneficiar al Sistema Electroenergético Nacional, debido al alto consumo de las entidades del sector.

Fiallo Guerrero expresó además que el desarrollo de este mecanismo permite la fabricación de diferentes productos médicos destinados al pueblo y a la exportación, mientras que disminuye la influencia de la compleja situación eléctrica en el proceso.

Explicó que también se trabaja en la instalación de parqueos con SFV para promover el uso de vehículos eléctricos que permiten que los productos lleguen al pueblo de manera eficaz y al mismo tiempo se disminuye la contaminación que genera el transporte tradicional.

Subrayó asimismo que si se trazan estrategias eficientes se puede alcanzar un mayor impulso en la transición energética, que constituye una de las líneas de acción para el desarrollo del país.

Destacadas
Cuba multiplica presencia en tercera jornada de Asunción 2025
Fortaleza y legado en las madres santiagueras(+Video)
«Madres: La Geografía del Amor Incondicional»
El Mayor Agramonte, un legado de coraje y patriotismo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…