Biocubafarma avanza hacia transición energética

El Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cubaf (Biocubafarma) fomenta la utilización de sistemas fotovoltáicos (SVF) en su gestión como industria para avanzar hacia la transición energética.

En un taller realizado recientemente sobre esta temática, Jandry Fiallo Guerrero, director de Servicio del Centro de Inmunología Molecular (CIM), en representación de Biocubafarma, señaló que este grupo empresarial potencia el empleo de SVF para obtener energía de fuentes renovables y beneficiar al Sistema Electroenergético Nacional, debido al alto consumo de las entidades del sector.

Fiallo Guerrero expresó además que el desarrollo de este mecanismo permite la fabricación de diferentes productos médicos destinados al pueblo y a la exportación, mientras que disminuye la influencia de la compleja situación eléctrica en el proceso.

Explicó que también se trabaja en la instalación de parqueos con SFV para promover el uso de vehículos eléctricos que permiten que los productos lleguen al pueblo de manera eficaz y al mismo tiempo se disminuye la contaminación que genera el transporte tradicional.

Subrayó asimismo que si se trazan estrategias eficientes se puede alcanzar un mayor impulso en la transición energética, que constituye una de las líneas de acción para el desarrollo del país.