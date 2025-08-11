Cuba conmemora aniversario 59 de la fundación de la Oclae

La Habana, 11 ago.— Cada 11 de agosto Cuba conmemora la fundación de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae).

Creada por acuerdo en el IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes, como instancia movilizadora y coordinadora de las luchas antimperialistas, ha desempeñado un papel significativo.

Durante casi seis décadas ha impulsado acciones por la reforma y la democratización de la educación, la erradicación del analfabetismo y el desarrollo de la unidad y los vínculos de solidaridad entre el estudiantado continental.

Con presencia de 23 países de América Latina y el Caribe y a través de sus casi 40 organizaciones miembro, la Oclae, promueve la acción contra las políticas neoliberales y el endeudamiento externo que afectan a la región, así como sus repercusiones en el agravamiento de los males sociales fundamentalmente en los campos de la educación y la cultura. De igual forma es abanderada del compromiso histórico de los jóvenes estudiantes con las aspiraciones de liberación nacional, la independencia de los pueblos y los ideales de paz.