lunes 11 agosto 2025
Cuba conmemora aniversario 59 de la fundación de la Oclae

Prensa Latina
La Habana, 11 ago.— Cada 11 de agosto Cuba conmemora la fundación de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae).

Creada por acuerdo en el IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes, como instancia movilizadora y coordinadora de las luchas antimperialistas, ha desempeñado un papel significativo.

Durante casi seis décadas ha impulsado acciones por la reforma y la democratización de la educación, la erradicación del analfabetismo y el desarrollo de la unidad y los vínculos de solidaridad entre el estudiantado continental.

Con presencia de 23 países de América Latina y el Caribe y a través de sus casi 40 organizaciones miembro, la Oclae, promueve la acción contra las políticas neoliberales y el endeudamiento externo que afectan a la región, así como sus repercusiones en el agravamiento de los males sociales fundamentalmente en los campos de la educación y la cultura. De igual forma es abanderada del compromiso histórico de los jóvenes estudiantes con las aspiraciones de liberación nacional, la independencia de los pueblos y los ideales de paz.

