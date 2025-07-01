Partidos progresistas chilenos delinearán programa para elecciones

Santiago de Chile, 1 jul.—Dirigentes de los partidos del pacto Unidad por Chile se reunirán hoy con su candidata a la presidencia, Jeannette Jara, para comenzar a delinear la propuesta de gobierno, con vistas a las elecciones de noviembre.

Jara, militante comunista, resultó electa el domingo con 60,16 por ciento de los votos y será la abanderada en esos comicios de ocho organizaciones políticas de izquierda, progresistas y socialdemócratas que integran la coalición de Gobierno.

La también ex ministra de Trabajo logró imponerse de manera contundente frente a Carolina Tohá, del Partido por la Democracia, quien además estuvo apoyada por los socialistas, radicales, liberales y los demócrata cristianos y, sin embargo, solo alcanzó 28,07 puntos.

Más atrás quedaron Gonzalo Winter, del Frente Amplio (9,02), y Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, (2,74).

Después del resultado, la máxima dirigente del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, declaró que las formaciones oficialistas harán todos los esfuerzos por lograr la unidad y cumplirán el compromiso contraído de apoyar la candidatura ganadora.

Mientras, el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, destacó la importancia de la unidad para derrotar a la derecha en las próximas elecciones.

Jara deberá enfrentarse en las urnas en noviembre a Evelyn Matthei, de la alianza conservadora Chile Vamos; José Antonio Kast, del partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Nacional Libertario, ambos de la extrema derecha.

Jara mencionó entre las prioridades del programa, que deberán elaborar en conjunto, avanzar en el crecimiento económico, lograr un salario vital para todos los trabajadores, fortalecer y modernizar el sistema de salud y continuar con los planes de vivienda.

La seguridad pública también estará dentro de sus objetivos, a fin de garantizar que la gente viva tranquila desde los barrios, las poblaciones y los centros laborales.