Maduro envía carta a León XIV por niños venezolanos secuestrados

Caracas, 1 jul.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta al papa León XIV para que interceda por los 18 niños venezolanos secuestrados en Estados Unidos, trascendió hoy aquí.

Durante su programa nocturno semanal de los lunes Con Maduro +, el mandatario rubricó la misiva en nombre de las madres y abuelas de los menores que fueron separados de sus familiares por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la nación norteamericana.

La epístola se propone que llegue también a la Iglesia Católica estadounidense y de El Salvador para la protección de los 252 migrantes secuestrados en este último país, así como por los que permanecen en centros de detención de Estados Unidos.

“Le pido ayuda a la Iglesia Católica de Estados Unidos y de El Salvador para que proteja a los migrantes”, subrayó.

El texto se hará llegar a su Santidad a través de la Nunciatura Apostólica venezolana, que se sensibilizó con las familias afectadas, presentes en el programa televisivo.

Maduro afirmó que el caso de los niños constituye una prioridad humanitaria para su Gobierno y aseguró que retornarán al seno de sus familias.

En otro orden, comentó sobre la apertura de un nuevo centro de detención en la Florida, donde serán enviados tres mil migrantes, que al decir del dignatario es un sistema horroroso, al ser una cárcel “rodeada de pantano, cocodrilos y serpientes”.

De acuerdo con medios de prensa internacionales, está previsto que el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a otras autoridades, asista hoy a la inauguración del centro de detención para migrantes.

Al respecto, Maduro arremetió contra el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, de quien dijo su oficina fue secuestrada y politizada en detrimento de los pueblos del Sur Global y de países independientes.

Esa oficina fue totalmente secuestrada, maniatada, politizada y parcializada por Türk, de quien opinó “responde a los intereses de Washington y de las elites europeas”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez, propuso que la carta sea firmada por cada venezolano para que exprese su apoyo a esta solicitud.

También anunció que durante la sesión ordinaria de este martes, el Parlamento propondrá declarar persona non grata a Volker Trürk.

Comentó que los niños secuestrados tienen edades comprendidas entre uno y nueve años, y en su gran mayoría están por debajo de los cinco años.