martes 07 octubre 2025
La UNEAC en el Festival del Caribe (+PodCast)

Picture of Sergio Martínez Martínez
Sergio Martínez Martínez

Más de 500 participantes de 15 naciones asisten al Festival del Caribe o Fiesta del Fuego, que tiene como novedad este año la participación de la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC con su Presidencia Nacional.

En diálogo con el Máster, Gerardo Houdayer Lafaurie, Presidente del  Comité Provincial en Santiago de Cuba, confirmamos los detalles de la visita que será desde este jueves 3 y hasta el venidero miércoles 9, integrada además por los 5 Presidente de las Asociaciones Nacionales y los líderes de la vanguardia artística en todas las provincias del país.

Precisó Houdayer que entre los objetivos esenciales se encuentra establecer un nuevo espacio del Comité Provincial de la UNEAC Santiago para recibir a los intelectuales de la nación distinguida y a las delegaciones, materializando así los lazos de colaboración e intercambio en proyectos creativos intelectuales y editoriales.

Estimular el hermanamiento de la UNEAC con otras organizaciones afines y crear el espacio de Comunicadores Comunitarios del Caribe, es otra de las intenciones de la presencia de la UNEAC en la edición 44 del Festival del Caribe dedicado a Curazao, y que también celebra el Aniversario 510 de fundada la otrora villa de Santiago de Cuba, acotaba finalmente Gerardo Houdayer, el Presidente de los escritores y artistas santiagueros.

