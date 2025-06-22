Vacunación antipoliomielítica, prioridad en el país 

La Habana.— Unos cinco mil 905 niños de nueve años de edad en todo el país serán beneficiados con la segunda reactivación de la vacuna antipoliomielítica oral bivalente, informó el sitio web de Prosalud.

Este proceso forma parte de la segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación, realizada cada año para prevenir la poliomielitis.

Hasta el próximo 28 de junio, se administrará la segunda dosis del inmunógeno a niños menores de 3 años, quienes recibieron la primeras gotas en el mes de abril, apuntó el comunicado.



Lena López Ambron, directora del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud Pública, expresó a la prensa que anualmente se realiza este esfuerzo masivo para mantener la poliomielitis eliminada, y subrayó el compromiso del país y del sector sanitario con el cuidado de la infancia.

Antes del triunfo de la Revolución en 1959, en Cuba esta enfermedad era un mal endémico que dejaba a unos 300 menores, cada año, sufriendo de parálisis después de contraerlo.

La erradicación de la poliomielitis constituye uno de los resultados más relevantes de la salud pública cubana desde el año 1962.