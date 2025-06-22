sábado 27 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Vacunación antipoliomielítica, prioridad en el país 

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Unos cinco mil 905 niños de nueve años de edad en todo el país serán beneficiados con la segunda reactivación de la vacuna antipoliomielítica oral bivalente, informó el sitio web de Prosalud.    

Este proceso forma parte de la segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación, realizada cada año para prevenir la poliomielitis.   

Hasta el próximo 28 de junio, se administrará la segunda dosis del inmunógeno a niños menores de 3 años, quienes recibieron la primeras gotas en el mes de abril, apuntó el comunicado.  
   

Lena López Ambron, directora del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud Pública, expresó a la prensa  que anualmente se realiza este esfuerzo masivo para mantener la poliomielitis eliminada, y subrayó el compromiso del país y del sector sanitario con el cuidado de la infancia.   

Antes del  triunfo de la Revolución en 1959, en Cuba esta enfermedad  era un mal endémico que dejaba a unos 300 menores, cada año, sufriendo de parálisis después de contraerlo.

 La erradicación de la poliomielitis  constituye  uno de los resultados  más relevantes de la salud pública cubana desde el año 1962. 

Destacadas
Críticas de Petro a Trump en ONU destacaron en semana de Colombia
Intervino Díaz-Canel en el IV Foro Económico Euroasiático
Medicamentos y maquinaria agrícola, una cooperación con resultados concretos
En julio próximo en Cuba 53 brigada Venceremos
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios