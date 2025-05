Primero de Mayo: reafirmación de principios, desafíos y lucha

Este Primero de Mayo prevaleció la UNIDAD, como respuesta imprescindible ante los momentos difíciles que atraviesa la patria. Ese concepto, que debe seguir fortaleciéndose cada día si de salvar la Revolución se trata, fue el eje de las celebraciones también como una exigencia ante el recrudecimiento de las medidas imperialistas que pretenden destruir las conquistas que, con tanto esfuerzo, ha alcanzado el pueblo cubano.

«Por la UNIDAD se ha llegado hasta aquí», se repite en todas las tribunas. Y este Primero de Mayo, las marchas en plazas y calles de todo el país lo ratificaron, sin dejar de reconocer las duras circunstancias que se viven como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la inflación, la emigración y sus secuelas, factores que son aliados naturales del bloqueo y provocan un daño profundo hacia lo interno de la sociedad.

Los cubanos saben que no se puede «tapar el sol con un dedo», ni en lo interno ni frente a lo que sucede en el mundo. Al menos, la mayoría sensata no desea para Cuba realidades como las que hoy padecen pueblos hermanos: Palestina, Ecuador, Argentina, o las sociedades asediadas por el narcotráfico, el consumo de drogas y el avance del neofascismo, que gana terreno en no pocos países. Pero también está claro que la salida vendrá del trabajo económico y la lucha ideológica, y eso el pueblo lo sabe. “Nadie lo hará por nosotros”, se reafirmó con convicción.

Cuando se afirma que “juntos creamos”, se convoca a los trabajadores y a las familias a asumir que la UNIDAD, en un clima de respeto y paz, es el entorno necesario para producir, desarrollarse y avanzar. Cuba no puede depender de recursos naturales que no tiene, y por eso la innovación, como expresión de inteligencia y ciencia, se convierte en el principal pilar para enfrentar las carencias que hoy agobian a la población, generadas en su mayoría por la crudeza del bloqueo.

Ante la realidad internacional y las maniobras del poder imperial que impone sus matrices de “bienestar” y su cultura dominante, Cuba elige resistir y crear. Soñar con un estado de bienestar no es una utopía, pero no caerá del cielo: hay que construirlo, con esfuerzo, lucha y sacrificio.

A los cubanos les corresponde seguir cabalgando con su ejemplo e inamovibles en sus principios tanto hacia fuera como hacia dentro. No se pueden permitir descuidos ni “cabezas de playa”, por eso, la UNIDAD, como se ha proclamado durante 65 años y volvió a reafirmarse este Primero de Mayo, debe seguir siendo el combustible esencial para avanzar con soberanía e independencia.