Este sábado 15 de febrero, tuvo lugar un lamentable hecho en el municipio capitalino de Guanabacoa. Tres integrantes de una familia habrían consumido accidentalmente sal de nitro (nitrato de potasio) en lugar de sal común, lo que provocó el fallecimiento de dos de ellos.

El Dr. José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba, compartió en sus redes sociales una advertencia urgente:

«Aún cuando las dificultades económicas del país, en ocasiones impiden garantizar la presencia de alimentos en los establecimientos autorizados para su venta, insistimos a nuestra población en la necesidad de no adquirir productos de dudosa procedencia.»

Sobre la sal de nitro, es crucial entender que su uso está restringido a la industria alimentaria (principalmente en la elaboración de embutidos), donde se aplica en cantidades mínimas y controladas como conservante. Su ingesta directa o mezclada con sal común representa un peligro mortal debido a su alta toxicidad.

En Cuba, esta práctica no solo es riesgosa, sino también ilegal. El Decreto-Ley No. 9 sobre Inocuidad Alimentaria y su reglamento (Decreto No. 18) establecen sanciones para quienes comercialicen productos adulterados, como sustituir la sal tradicional por nitrato de potasio.

¿Cómo prevenir tragedias como esta?

Evitar comprar sal en mercados informales, vendedores ambulantes o lugares sin certificación.

Adquirir siempre en establecimientos autorizados por el Estado, donde se garantice la calidad y procedencia.

Difundir informaciones de advertencia para crear conciencia colectiva.

La prevención, hoy más que nunca, depende de la responsabilidad individual y la acción institucional.