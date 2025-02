Diputada costarricense asocia a Marco Rubio con retirada de visas

San José, 22.— Críticas de la diputada Johana Obando sobre la retirada de visas estadounidenses a ella y a otra legisladora costarricense tras la visita al país del secretario de Estado Marco Rubio matizan hoy el debate local sobre el tema.

La parlamentaria asoció la presencia del alto funcionario a principios de mes con la cancelación del derecho a viajar a la nación norteña también prohibido a su colega Cynthia Córdoba, añadió el periódico El Mundo.

Obando recordó que hace unos 15 días (4 de febrero) “vino un representante del Gobierno de Washington a decir que iba a sancionar a funcionarios públicos costarricenses si se atrevían a tener posiciones diferentes al Ejecutivo, específicamente en materia de ciberseguridad”.

Esto “tiene que ver con un asunto-país, no con Johana Obando como diputada de la República, como ciudadana costarricense”, aseguró la diputada y subrayó que “quince días después, las consecuencias se cumplieron efectivamente, a través de la revocación de la visa”.

“¿Tienen potestad de hacerlo? Por supuesto que sí. Pero lo que se comunica es que aquí se acallan las voces de la oposición. Yo no me retracto y no me voy a retractar de mi posición técnica en materia de ciberseguridad”, aseguró la legisladora.

Obando relató que el miércoles recibió un correo electrónico de la embajada estadounidense que le notificaba “que se me revocaría la visa personal, tanto como la visa diplomática para ingresar a Estados Unidos”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, declaró la víspera que la cancelación de las visas a ambas diputadas del Partido Liberal Progresista ensombrece las relaciones con Costa Rica.

El líder parlamentario llamó al Gobierno de Washington a reconsiderar la medida, comunicada a ambas legisladoras por la embajada norteamericana, «en un gesto que –pidió- fortalezca la relación de amistad y cooperación entre dos países aliados», añadió el periódico Delfino.cr.

“Vamos a trabajar en colaboración con ustedes para identificar a estas personas que aprovechan su cargo para socavar los intereses del pueblo de Costa Rica y a favor de los actores maliciosos”, declaró entonces Rubio, según el periódico El Observador.

El acto de cancelación de visados a ambas diputadas originó una ola de comentarios entre personalidades nacionales como la legisladora oficialista Pilar Cisneros, quien negó cualquier protagonismo del ejecutivo.

“La decisión –enfatizó- es exclusiva y soberana de Estados Unidos y no tiene relación con el gobierno costarricense”.

El Partido Liberal Progresista al que pertenecen las dos legisladoras, por su parte, emitió un comunicado que expresa su solidaridad con las afectadas, pero evita cuestionar la soberanía estadounidense en materia diplomática, señala el rotativo La República.