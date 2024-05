Avispas y Cachorros en busca de dos decisiones este miércoles

La lluvia interfirió este martes en el juego que disputaban las visitantes Avispas de Santiago de Cuba y los locales Cachorros de Holguín y el mismo tuvo que ser sellado a la altura de la cuarta entrada parte baja con ventaja mínima para los de casa que lograron anotar una vez en el mismo primer episodio ante los envíos del derecho Danny Betancourt, gracias a sencillo de Agüero, avance a segunda por bola ocupada y cohete impulsor de Edilse Silva.

Tras este momento de fragilidad el olímpico logró colgar dos ceros hasta que hizo aparición la lluvia y por lo tanto de no subir de nuevo al box este miércoles estaría imposibilitado de alcanzar el triunfo pero si amenazado de que la derrota le sea cargada.

En la trinchera opuesta el abridor de los holguineros, Jesús Enrique Pérez, esalabonó cuatro argollas y limitó el gasto ofensivo de los rojinegros a escasos tres imparables, uno de José Gutiérrez abriendo el choque y otros dos en el segundo capítulo refrendados por Euclides Pérez y Reinier Castillo.

Hoy desde la diez de la mañana estará en marcha el completamiento de este juego y posteriormente se jugará el corrrespondiente a la fecha, este último pactado a siete entradas.

Para el segundo juego la carta anunciada por Cajigal es el derecho Alberto Bisset en tanto los holguineros dependerán de Wilson Paredes, curiosamente dos lanzadores que buscan salir de la sombra pues el holguinero encabeza el casillero de derrotas con siete y el santiaguero ha sufrido seis.

Cabe señalar que en esta jornada los dos equipos que ocupan en estos momentos los últimos escaños de la zona de clasificación, Camagüey y Matanzas, salieron por la puerta estrecha lo que significa que un triunfo santiaguero produciría un triple empate.

Como ya he señalado en ocasiones anteriores las Avispas no dependen solamente de los éxitos que puedan alcanzar sino que requieren además que los equipos que tienen por encima sufran tropiezos.

El itinerario que resta a los pupilos de Eddy Cajigal supone enfrentar a tres equipos que actualmente aparecen entre los ocho primeros, son estos: Industriales, Artemisa y Camagüey así como también a Guantánamo, equipo ante el cual cerrarán el calendario y con el cual tienen pendientes solamente tres juegos y a su adversario actual, los Cachorros holguineros que es el peor ubicado de estos rivales pendientes y único que parece totalmente descartado para alcanzar un pasaporte a la postemporada.

Así las cosas, pasemos ahora a destacar algunos hitos de la jornada beisbolera de este martes:

El tunero Denis Peña acumula 20 juegos consecutivos de hit, la racha activa más larga del torneo. Iguala así la mejor racha del campeonato que logró Yordanis Samón.

El lanzador de (MTZ) Lisbet Estradet propinó su primer (K) en SN.

Eduardo Parrerira (MTZ) conectó su primer HR en SN.

Jean Lucas Baldoquin (LTU) lleva 16 juegos consecutivos conectando de hit.

Los Indios de GTM ganaron su juego 25 de la 63 SNB y superan las 24 victorias de la 62 SNB a falta de 22 juegos.

ART le conectó 23 hits a los lanzadores de SSP.

Finalmente pasemos revista a los resultados generales de la jornada y repasemos el estado actual de la tabla de posiciones:

CFG 5-8-0

IJV 7-11-3

JG: Oscar Jacomino (1-1) (26-19)

JP: Yadiel Loyola (2-4) (3-8)

JS: Yadier Garay (7) (9)

IND 11-9-0

MTZ 6-11-3

JG: Pavel Hernández (3-0) (22-24)

JP: Noelvis Entenza (3-3) (118-105)

HR: Yasiel Santoya (4to) IND (123)

Eduardo Parreira (1ro) MTZ (1)

MAY 10-11-2

PRI 0-4-0

JG:José I Bermúdez (4-4)🌪️(17-18)

JP: Jenier Álvarez (5-2)🍃(5-2)

HR: Jeison Martínez (5to)MAY (15)

Denis Laza (13ro) MAY (152)

Alexander Pozo (1ro) MAY (20)

VCL 4-9-3

GTM 6-11-0

JG: Randi Salazar (4-2) (4-2)

JP: Cristian Rojas (2-2) (2-2)

JS: Joel Tejada (2) (2)

HR: Ronaldo Pérez (1ro) VCL (2)

ART 17-23-2

SSP 4-8-4

JG: Arian Abreu (3-2) (5-3)

JP: José I. Grandales (4-4) (14-11)

Suspendido

GRM 0-0 CAV

CMG 4-11-0

LTU 9-15-0

JG:Eliander Bravo (3-1) (7-5)

JP:Yusmel Velásquez (3-5) (49-54)

4to inning (Sellado)

SCU 0-1 HOL

Tabla de posiciones:

PRI 35-18

GRA 32-20

LTU 29-19

CAV 31-21

IND 31-22

ART, CMG y MTZ 28-25

========================

SCU 27-25

GTM 25-28

VCL 24-29

MAY 23-30

SSP 22-31

HOL 20-32

IJV 17-31

CFG 17-36