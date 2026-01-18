Sesión del Consejo de Defensa acapara atención mediática en Cuba

Encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, la sesión del Consejo de Defensa Nacional ocupa hoy los espacios más destacados de los medios de comunicación en Cuba.

Según notifican los diarios Granma y Juventud Rebelde, los integrantes del Consejo se reunieron la víspera «en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa», con el propósito de perfeccionar la preparación y cohesión de los órganos de dirección y la población.

Durante el encuentro, analizaron y aprobaron «los planes y medidas del paso al Estado de Guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo».

Ambos diarios subrayan en sus ediciones digitales que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, «se mantuvo al tanto del desarrollo de la actividad, la que calificó como una buena y eficiente reunión».

La sesión transcurrió en el contexto de la realización en todo el territorio del Día Nacional de la Defensa, durante el cual fueron entrenadas las fuerzas populares para enfrentar cualquier agresión.

El Consejo de Defensa Nacional es el órgano superior del Estado en la nación caribeña y tiene la misión de organizar, dirigir

y preparar a los ciudadanos, desde tiempo de paz, para su protección, y velar por el cumplimiento de las normativas vigentes relativas a la defensa y seguridad de la nación.

Integrado por el Presidente de la República, quien lo lidera y designa a un Vicepresidente y a los demás miembros, en situaciones excepcionales y de desastre el Consejo dirige al país y asume las atribuciones que le corresponden a los órganos del Estado, con excepción de la facultad constituyente.