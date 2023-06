Avispas reciben zarpazo avileño y Leñadores las alcanzan

Los Tigres de Ciego de Ávila dieron el primer golpe en los juegos reprogramados frente a Santiago de Cuba al conseguir abultada diferencia de 13 carreras por 4, afincados en recio ataque que asomó tempranamente y acumuló al final un total de quince imparables frente a tres serpentineros utilizados por las Avispas.

El abridor Wilber Reyna fue primero en recibir el azote al admitir tres carreras en la misma primera entrada por estacazo con dos a bordo disparado por Osvaldo Vázquez, quien la pondría a volar de nuevo en el sexto episodio para concretar un formidable despliegue ofensivo mediante el cual remolcó siete carreras para la causa de los rayados.

Reyna cargó con otras cuatro carreras en el siguiente episodio pero estas fueron inmerecidas a su expediente y en definitiva se fue a las duchas tras una entrada y un tercio de actuación al tiempo que cargó con la derrota. Ganó el abridor Jasier Gayón.

La tropa de Eddy Cajigal mostró también agresividad en el ataque pues consiguió catorce imparables pero dejaron una decena de corredores en circulación y al cabo solamente concretaron cuatro carreras.

Los mejores hombres en el cajón de bateo por los perdedores fueron Euclides Pérez que logró de 3-3, un doblete y una remolcada, Carlos Monier de 4-2, par de biangulares; Luis Veranes de 4-2, un tubey, una propulsada y dos anotadas así como Isday Silva que terminó con balance de 4-2.

Esta derrota santiaguera permitió a los Leñadores de Las Tunas darles alcance en la cima del campeonato.

Hoy ambos equipos volverán a chocar desde las 10 de la mañana.

Los otros encuentros de hoy:

Toros vs Piratas (primero un juego sellado entre ambos y luego uno no celebrado), Leñadores vs Cachorros y Elefantes vs Alazanes.

Resultados:

VCL 6-GTM 1, ART 4-MAY 5, SSP 10-MTZ 1, GRA 1-CFG 2, SCU 4-CAV 13.

Posiciones.-

Zona de clasificación:

SCU y LTU 42-28 / SSP 40-33 / IND 40-34 / ART 38-33 / MTZ 39-34 / MAY 38-36 / CAV 33-32.

Fuera de la zona:

VCL 37-37 / CMG 34-35 / IJV 34-35 / HOL 35-37 / PRI 34-37 / GRA 34-39 / CFG 26-45 / GTM 23-46.