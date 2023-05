Cuba: Resistencia con creatividad

Los desafíos que, en más de seis décadas han enfrentado los cubanos, devienen detonantes importantes para el desarrollo de la ingeniosidad, apego creciente a la obra social y voluntad sostenida para resolver los problemas.

Es un hecho palpable en la inmensa mayoría de hombres y mujeres, quienes, cada día, ante las adversidades de origen económico, resisten, no desde la contemplación, sino con un comportamiento creativo.

A medida que fueron transcurriendo los años desde el establecimiento del bloqueo, la situación de carencias se fue agudizando, con añadidura de otros problemas de índole internacional que también incidieron en el avance de la economía de nuestra nación.

No se puede ignorar la política desatada por el imperialismo norteamericano desde el inicio de la Revolución con acosos, amenazas y agresiones, que hoy, además, se trasluce en una guerra mediática con el respaldo de una moderna tecnología en las redes y otros medios físicos y digitales.

A todo eso se añaden las enfermedades provocadas en plantaciones y producciones animales importantes y, a la par, desastres naturales, epidemias y acontecimientos trágicos de especial atención. Todo fue sucediendo en medio del batallar de la Revolución por eliminar el analfabetismo, proveer de salud al pueblo y facilitarle una calidad de vida superior, a tono con una elevada justicia social.

A diferencia de dejarse aplastar por tantos problemas, entre los que no faltaron errores e insuficiencias, y tener miles de obstáculos para construir nuestra sociedad socialista, el pueblo se ha mantenido con una resistencia ejemplar en la historia de la humanidad; pero sabemos que no basta, no basta resistir simplemente, se impone, al mismo tiempo, un emprendimiento creativo, tal y como ha expresado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, y que, nuevamente, enfatizara en el 6to Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Actualmente muchas entidades estatales, organizaciones empresariales y sociales, actores económicos claves en los logros cotidianos, hombres y mujeres en el quehacer enjundioso de crear valores espirituales y materiales, ejecutan ideas que alivian o resuelven carencias. Y es que, a diario, se palpan muchos ejemplos, a pesar de los altos precios, generados por la crisis.

Resistir y crear es un desafío, que no puede quedar en las palabras, de ahí la importancia de enfrentar los problemas con mesura, investigar y aplicar iniciativas con la agudeza que nos ha proporcionado la experiencia y la instrucción adquirida en estos más de 60 años de Revolución.

Si bien el pueblo está preparado para tan difícil contienda, es imprescindible diagnosticar los problemas, diferenciarlos y estudiarlos con profundidad para garantizar los resultados necesarios. Se trata de mantener ese principio de resistencia con creatividad, donde es inexcusable la inteligencia y la lealtad a la historia.