Inicia Esteban Lazo visita a Bielorrusia (+Fotos)

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, llegó este viernes a la República de Bielorrusia.

Tras culminar una fructífera visita oficial a la Federación de Rusia, el titular del legislativo cubano fue recibido en el aeropuerto de Minsk con la tradicional ceremonia de bienvenida; en presencia de Valery Mitskevich, vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional del país europeo, y del embajador cubano, Santiago Pérez Benítez.

En conversación en el salón de protocolo, Lazo Hernández recordó que, en la visita a La Habana del parlamentario bielorruso en febrero de este año, había aceptado su invitación de visitar su nación. «Hemos venido, con una delegación de la Asamblea Nacional, a ratificar nuestra solidaridad, el cariño y el respaldo al pueblo de este hermano país», señaló.

Luego, sostuvo un emotivo intercambio con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en la sede de nuestra misión diplomática. Ambas partes destacaron las potencialidades existentes en materia de cooperación en áreas de interés mutuo.

Al respecto, Marta Hernández Romero, vicetitular de esta agrupación en el Parlamento cubano, subrayó la reciente celebración de intercambios virtuales bilaterales, así como la trascendencia de realizar esta visita en el marco del aniversario 30 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, con vistas a ampliar y fortalecer los vínculos interparlamentarios sobre la base de las magníficas e históricas relaciones de hermandad, solidaridad y respeto mutuo.

Homenaje a Fidel marcó la agenda del tercer día de la visita a Rusia

Previamente, en la última jornada de su visita oficial a Rusia, Esteban Lazo y los diputados cubanos rindieron homenaje a Fidel ante el monumento inaugurado recientemente por los presidentes Miguel Díaz˗Canel y Vladimir Putin, en el distrito de Sókol, en Moscú.

Desde ese lugar, mediante la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional, felicitó a las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias en el Día de las FAR este 2 de diciembre.

A su vez, recorrieron el Museo de la Gran Guerra Patria, profundizando en episodios de la lucha contra el Fascismo por parte del pueblo de la Unión Soviética.

Al final de la visita, el Presidente de la Asamblea Nacional conversó animadamente con un grupo de niños rusos sobre la hermosa historia atesorada en este lugar.

Tras ese especial momento, se dirigió a los directivos de la instalación moscovita: «Ningún niño ruso, ni ningún niño del mundo, debe dejar de conocer esta historia. En esa terrible y heroica guerra, los valientes y combativos soldados de la Unión Soviética deben ser reconocidos por el mundo entero. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si los nazis hubieran derrotado a las fuerzas de la Unión Soviética? Hubieran implantado el Fascismo en el mundo entero.

Por lo tanto, no debe haber un ciudadano en el planeta que no conozca esta historia, que no le agradezca a este pueblo, y que no tenga en la memoria y en su corazón ese sentimiento de gratitud. Muchos han querido olvidar eso y otros han querido tergiversar la historia. Pero, este museo contribuye a preservar y defender ese legado del pueblo soviético a la humanidad», concluyó.

