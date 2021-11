Putin felicitó a Daniel Ortega por triunfo electoral en Nicaragua

El mensaje transmitido al mandatario de Nicaragua por el embajador ruso en Managua, Alexander Jojólikov, advirtió que los resultados de la votación confirmaron de manera plena la autoridad política de Ortega, informó la agencia de noticias TASS.

Señaló además que ese triunfo demuestra el apoyo a la trayectoria del Frente Sandinista que encabeza, encaminada al desarrollo socioeconómico del país, la protección de su soberanía y posiciones internacionales.

Según Putin, las relaciones ruso-nicaragüenses se basan en antiguas tradiciones de amistad y respeto mutuo. A la vez, manifestó su confianza en que la alianza estratégica entre ambos países seguirá creciendo mediante esfuerzos conjuntos.

En declaraciones a la prensa la víspera, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, recordó que en los últimos años, sobre todo después del intento de golpe de Estado en abril de 2018, Nicaragua se convirtió en objeto de injerencia abierta y cínica en sus asuntos internos, presiones y el uso de sanciones ilegítimas.

“El objetivo fue declarado, nadie lo ocultó, crear nuevos problemas para el Gobierno sandinista, que sigue un rumbo independiente, encabezado por el presidente Daniel Ortega”, dijo.

La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia subrayó que tales acciones violan el derecho internacional y anulan todas las garantías de compromiso con la democracia y el derecho que tanto se escucha de Occidente.

Zajárova apuntó que dichas medidas tienen un efecto perjudicial en un país estable desde el punto de vista político y con una economía que avanza exitosa, ubicado en una región centroamericana muy turbulenta.

Consideró que la desestabilización de Nicaragua iría acompañada del agravamiento de serios problemas asociados con el crecimiento de los flujos migratorios regionales, la intensificación del crimen organizado y la creación de otro foco de tensión en América Latina.

La pregunta está abierta: ¿quién lo necesita? Nicaragua no necesita esto, la gente de ese país no lo necesita, los países vecinos tampoco. ¿Lo necesita la comunidad internacional? Por supuesto no. Esto es necesario para quienes tienen una estrategia política intencionada”, enfatizó la portavoz.