Congreso de Guatemala continúa examen de Estado de Calamidad

Un primer debate del acuerdo gubernativo 8-21 consumió más de cinco horas la víspera a los diputados, quienes se enfrascaron por casi tres horas en definir la forma en que realizarían el procedimiento de votación.

Prevista para comenzar a las 14:00, hora local, la sesión extraordinaria arrancó con tres horas de retraso ante la falta de consenso, y más tarde se alargó por la presentación de una moción privilegiada para conocer la disposición del Gobierno en tres debates.

Bancadas opositoras como Winaq, Unidad Nacional de la Esperanza y Victoria fueron muy críticas con la decisión del Gobierno de presentar un nuevo Estado de Calamidad Pública para enfrentar la pandemia, después de 16 meses de contar con el dinero aprobado por el Congreso para construir hospitales temporales, comprar insumos y gestionar vacunas. Edgar Batres, de Winaq, adelantó que su voto sería en contra ‘porque el que está en estado de calamidad permanente es el pueblo de Guatemala’.

‘Tal como lo ha enviado el presidente (Alejandro Giammattei), dijo, no amerita mayor procedimiento, pues el Ministerio de Salud puede hacer todo lo que propone sin limitar derechos constitucionales’, ratificó.

Por su parte, Juan Carlos Rivera, del partido Victoria, argumentó que la crisis sanitaria es solo responsabilidad de la mala gestión del presidente, no lo queremos ver vacunando, sino gestionando vacunas, pero no regaladas, sino pagadas. Ya el guatemalteco vivió una gran calamidad, no hay salud, educación, ahora por qué cerrar el país por la mala gestión de su administración, cuestionó.

‘Tenemos un gobernante que le dijo al Congreso que la aprobación del Estado de Calamidad es nuestro maldito problema, que no goza de autoridad ni de la simpatía del pueblo y le hecha la culpa de la actual situación a otros’, advirtió Evelyn Morataya, del partido Bien.

Para contratar personal de salud, organizar más brigadas de vacunación y comprar medicinas no es necesario acudir a un estado de excepción, recalcó.

En busca de agilizar el trámite del Decreto, la bancada Semilla propuso una moción privilegiada que permitiera aprobarlo de urgencia nacional y en única sesión, sin embargo, no obtuvo el respaldo suficiente en el tablero.

Una comprobación posterior del cuórum dio por cerrada la sesión, que continuará este domingo a partir de las 10:00, hora local, con la esperanza de aprobar o rechazar el Estado de Calamidad el próximo lunes.