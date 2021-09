Silvio Rodríguez: vivimos en un mundo contradictorio e injusto

Spread the love

Eso es lo que nos hace falta, sostuvo el trovador en una larga entrevista radial con el medio argentino AM 750, en la cual subrayó que la pandemia dejó al desnudo cómo en países ricos hay importantes sectores de la población que no se quieren vacunar, mientras que en los pobres muchos no pueden hacerlo, aunque lo deseen.

Durante su diálogo, el creador de temas como Ojalá y Oleo de mujer con sombrero se refirió a la situación de su país, sometido a un bloqueo económico, comercial y financiero hace más de 60 años, que sigue inamovible e incluso ha arreciado durante este tiempo de Covid-19.

Es insoslayable que el propósito del bloqueo ha sido asfixiar al pueblo económicamente, dijo tras recordar que en medio del descenso del turismo por la pandemia también siguen vigentes las 243 medidas que Donald Trump impuso para asfixiar aún más a la isla.

Rodríguez resaltó que, hasta hoy el mandatario norteamericano, Joe Biden, no solo dejó intactas las medidas de Donald Trump, sino que incluso las ha profundizado. Han puesto una cantidad de obstáculos para crear más sensación de ahogo, remarcó.

Al referirse a los logros de la ciencia cubana en estos tiempos, que creó las dos primeras vacunas antiCovid-19 en América Latina, el músico recordó al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, quien insistió muchas veces que Cuba tenía que ser un país de hombres y mujeres de ciencia.

Por eso, dijo, tenemos estas vacunas (Abdala y Soberana) y las otras tres candidatas que aún se están probando, expresó tras destacar el talento y la abnegación de los científicos cubanos. Estas vacunas existen gracias a la visión y el esfuerzo que supuso armar y dar continuidad a las ciencias médicas en Cuba. El máximo responsable de eso fue Fidel, acotó.

Asimismo, sostuvo que, de no ser por el cerco unilateral impuesto a su país, las vacunas hubiesen estado listas mucho tiempo antes.

Nuestros científicos han tenido que trabajar más lento porque hay reactivos y sustancias químicas que, como no nos venden, tenemos que comprarlas en lugares distantes a través de terceros. Esto no solo demora, sino que encarece la producción, explicó.

Entre sus varias reflexiones en la charla con AM750, Rodríguez manifestó que si lo que se gastara en medios de destrucción se hubiera empleado en la salud, todo sería muy distinto. Ojalá aprendamos y empecemos a gastar más en la salud que en matarnos, acotó.

Abordado sobre su opinión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el trovador destacó que está consciente de que su liderazgo inaugura un nuevo estadío, un nuevo compromiso gobierno-pueblo.

‘Veo un presidente que está constantemente en movimiento escuchando a gente de diferentes esferas del saber’, añadió tras recordar que desde que el mandatario asumió en 2018, se acrecentaron los ataques contra Cuba desde el imperio.

‘Ven en esta ausencia un factor de debilidad y por eso están multiplicando las agresiones’, enfatizó, en referencia que por primera vez no están al frente los líderes históricos de la Revolución’.