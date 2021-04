Se incrementa el interés por el trabajo en Cuba

Spread the love

La Habana, 3 abr.— De enero a la fecha, poco a poco, se ha ido rescatando el papel del trabajo como principal fuente de ingresos personales en el país, lo que se debe, fundamentalmente, a los cambios que promueve en la sociedad la implementación de la Tarea Ordenamiento.

El creciente interés por el empleo también encuentra un respaldo en la oferta de plazas. Tanto el sector estatal como el cooperativo disponen de más de 36 500 y –según datos disponibles en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social– la mayor parte de estas opciones están en La Habana, Matanzas, Guantánamo, Mayabeque, Artemisa y Pinar del Río.

No obstante, las estadísticas apuntan a que no en todos los territorios abundan las posibilidades de trabajo, y que la mayoría de las plazas ofertadas son en el sector estatal, fenómenos a los que se debe prestar atención, pues en cada provincia del país existe el potencial para generar riquezas, y no se deben sobredimensionar las opciones del sector presupuestado. ()