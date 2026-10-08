Envía General de Ejército Raúl Castro Ruz carta de felicitación por los 45 años de la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR

El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió una carta de felicitación a oficiales, profesores, cadetes, alumnos y trabajadores civiles de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Ucimed-FAR), con motivo del aniversario 45 de la institución.

La misiva fue difundida por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su perfil en Facebook, donde se resaltó que el texto fue leído por el general de División Ramón E. Rodríguez Morfa, jefe de la Jefatura de Logística de las far, en la ceremonia realizada en el Hospital Militar Dr. Carlos J. Finlay.

«Al conmemorarse el aniversario 45 de la creación de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, les transmito una calurosa felicitación por los resultados alcanzados durante estos años», expresó el Líder al frente de la Revolución al inicio de su mensaje.

El General de Ejército también resaltó la labor desarrollada por el centro durante más de cuatro décadas, periodo en el que, señaló, «ha graduado, con un elevado nivel, a profesionales que hoy garantizan el aseguramiento médico a las unidades, los hospitales militares y a nuestro pueblo».

En otro momento de la carta, destacó que: «El nivel político e ideológico del claustro y sus educandos, y la probada preparación técnica y científica, constituyen el mejor tributo a aquellos médicos mambises y rebeldes que durante las guerras por nuestra independencia brindaron con valor sus conocimientos para garantizar la vida de las tropas, e incluso las del enemigo».

El mensaje concluyó con un reconocimiento a los resultados de la institución y a su desempeño: «En estos tiempos, en que preservar la unidad y la independencia de la Patria sigue siendo nuestra máxima prioridad, sepan que nos sentimos orgullosos de sus éxitos en el cumplimiento de todas las tareas asignadas por la máxima dirección del país y por su mando».

La felicitación se realizó en ocasión de la jornada conmemorativa por las cuatro décadas y media de fundada la Ucimed-FAR, institución creada en 1981 y dedicada a la formación de profesionales de la Salud vinculados a la defensa y al servicio de la población.

De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, el acto estuvo presidido por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Héroe de la República, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las far y jefe del Estado Mayor General.

Durante la ceremonia fueron entregados sellos conmemorativos, se acreditaron de Excelencia las especialidades de Ginecología y Obstetricia y de Toxicología, y se otorgó el título de Doctor Honoris Causa a los doctores en Ciencias José Hernán Salas y Eloy Andrés Frías.