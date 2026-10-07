Animado cubano se postula en Festival de Cine de Nueva York

Camagüey, Cuba, 7 oct.- El cortometraje La Niña y el Mar, del realizador cubano Ray Ortega, compite hoy en el XIII The Americas Film Festival of New York (TAFFNY), una nueva escala internacional para un animado surgido desde la provincia de Camagüey.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el artista visual, de 23 años, calificó como una sorpresa el recorrido de la obra.

Tras nacer con la intención de generar contenido para redes sociales e irse modificando con el tiempo hasta ser un cortometraje de 3 minutos, alcanzó reconocimientos en Cuba y ahora forma parte de la programación competitiva del certamen neoyorquino.

La Niña y el Mar no fue un proyecto en sí desde el principio, fue más bien un accidente que fue el resultado de muchas cosas que convergieron en el momento indicado, explicó Ortega, quien estudia en la filial camagüeyana de la Facultad de Medios Audiovisuales.

El joven comenzó su trayectoria como artista visual en 2021, cuando se inició en el dibujo digital y participó posteriormente en exposiciones nacionales e internacionales.

Siempre de alguna manera me interesó la animación, comentó, al recordar sus primeros experimentos para dar movimiento a sus dibujos.

La idea del cortometraje surgió a partir de una obra que había realizado y de su colaboración con el guionista y productor Kadier Fuentes Cardet, con quien ya había trabajado en otros proyectos.

Le dije: escribe alguna pequeña historia, algo que tenga un gancho así para redes sociales, relató.

Aquella propuesta evolucionó hasta convertirse en un cortometraje de aproximadamente tres minutos; para construir el mundo de su proyecto, el artista partió de una obra realizada en aquel momento y posteriormente desarrollada para responder a las necesidades del cortometraje.

El propósito inicial era mucho más modesto. “Mi motivación era publicarlo en Instagram y generar como una especie de movimiento, que la gente comentara”, recordó.

Sin embargo, al comprobar las posibilidades de la obra y al entrar Animados Icaic (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), en coproducción con el equipo, decidieron “hacerlo mejor, hacerlo más largo y con mejor calidad” y comenzar su recorrido por festivales.

La primera gran sorpresa llegó en los Premios Caracol 2025 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), donde La Niña y el Mar recibió el Gran Premio de Animación y el reconocimiento de Música Original.

El realizador recordó que el equipo simplemente envió el material a la convocatoria y no esperaba que finalmente fuera seleccionado y reconocido.

Posteriormente, el animado integró la Selección Oficial del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana de 2025, experiencia que abrió nuevas perspectivas para sus realizadores y consolidó una trayectoria que ahora alcanza un escenario internacional como Nueva York.

La presencia en The Americas Film Festival of New York constituye una nueva oportunidad para que La Niña y el Mar amplíe su circulación internacional.

Esta obra comparte esta presencia cubana con Raptus, de la realizadora Ivette Ávila, propuesta por el Icaic y ganadora del Coral de Animación del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Para Ortega, el recorrido tiene además una significación particular por tratarse de una producción desarrollada desde Camagüey, ubicada en la zona oriental del país.

Desde Camagüey, o desde cualquier otra provincia que no sea La Habana, es muy complicado hacer algo que trascienda a nivel nacional, consideró, aunque reconoció a esta agencia que esa realidad “ha ido cambiando un poco”.

Más allá de los premios y la presencia internacional, el joven realizador considera que la experiencia confirmó su vocación. “Me sorprendió el hecho de saber que esto es algo que me encanta hacer y encima es reconocido”, afirmó.

Encontré mi pasión, resumió, convencido de que La Niña y el Mar constituye un impulso para “seguir haciendo cine, seguir haciendo proyectos”.