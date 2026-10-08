Realizan en Chile primera cirugía robótica de cáncer de mama

Santiago de Chile, 8 oct.- Como un hito para el sistema público de salud consideran hoy la primera cirugía robótica de cáncer de mama realizada en Chile y que contó con la participación de especialistas de dos centros asistenciales de esta capital.

Adriana Marín Acosta, de 45 años, resultó la paciente seleccionada para este procedimiento, a la cual se le practicó una mastectomía conservadora de pezón, con reconstrucción inmediata.

En la intervención quirúrgica participaron equipos médicos del Hospital Clínico Félix Bulnes, donde se realizó la operación, y del Barros Lucos.

La cirugía robótica es una tecnología mínimamente invasiva que permite realizar incisiones más pequeñas, mediante una visión tridimensional de alta precisión.

Eso significa múltiples beneficios para las pacientes como una mejor recuperación posoperatoria, la disminución de complicaciones y el pronto retorno a sus actividades habituales, explicaron los especialistas.

El robot Da Vinci, con el cual se realizó el procedimiento, entrega mejor visión del campo operatorio, con su trabajo se eliminan los movimientos temblorosos del cirujano y puede entrar a lugares más pequeños y con mayor precisión.

El jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Félix Bulnes, doctor Víctor Herrera, explicó que el objetivo de esta primera experiencia es evaluar la factibilidad del procedimiento y sus resultados, como parte del proceso que podría permitir avanzar hacia un programa de cirugía mamaria mínimamente invasiva en el Hospital.

En Chile el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres y se estima que seis féminas fallecen diariamente por esta enfermedad.

Según datos del Ministerio de Salud, hasta julio de este año se diagnosticaron cuatro mil 400 nuevos casos de esta patología, 7,6 por ciento más que en 2025.