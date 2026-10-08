jueves 08 octubre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Realizan en Chile primera cirugía robótica de cáncer de mama

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Santiago de Chile, 8 oct.- Como un hito para el sistema público de salud consideran hoy la primera cirugía robótica de cáncer de mama realizada en Chile y que contó con la participación de especialistas de dos centros asistenciales de esta capital.

Adriana Marín Acosta, de 45 años, resultó la paciente seleccionada para este procedimiento, a la cual se le practicó una mastectomía conservadora de pezón, con reconstrucción inmediata.

En la intervención quirúrgica participaron equipos médicos del Hospital Clínico Félix Bulnes, donde se realizó la operación, y del Barros Lucos.

La cirugía robótica es una tecnología mínimamente invasiva que permite realizar incisiones más pequeñas, mediante una visión tridimensional de alta precisión.

Eso significa múltiples beneficios para las pacientes como una mejor recuperación posoperatoria, la disminución de complicaciones y el pronto retorno a sus actividades habituales, explicaron los especialistas.

El robot Da Vinci, con el cual se realizó el procedimiento, entrega mejor visión del campo operatorio, con su trabajo se eliminan los movimientos temblorosos del cirujano y puede entrar a lugares más pequeños y con mayor precisión.

El jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Félix Bulnes, doctor Víctor Herrera, explicó que el objetivo de esta primera experiencia es evaluar la factibilidad del procedimiento y sus resultados, como parte del proceso que podría permitir avanzar hacia un programa de cirugía mamaria mínimamente invasiva en el Hospital.

En Chile el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres y se estima que seis féminas fallecen diariamente por esta enfermedad.

Según datos del Ministerio de Salud, hasta julio de este año se diagnosticaron cuatro mil 400 nuevos casos de esta patología, 7,6 por ciento más que en 2025.

Destacadas
Che siempre entre nosotros

Che siempre entre nosotros

8 octubre, 2026
Réplica de Canciller durante el Debate bajo el punto 38 en ONU
Conectado Santiago de Cuba al Sistema Electroenergético Nacional 
Reporta Etecsa incremento de afectaciones móviles por fallas eléctricas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios