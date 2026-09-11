Reconocen a medallistas Centroamericanos de Santiago de Cuba

Un total de 54 medallas aportó la delegación de Santiago de Cuba en los Juegos Centroamericanos del Caribe Santo Domingo 2026. Con 22 de oro, 13 de plata y 19 de bronce refleja el empeño de los atletas y entrenadores de la base y del alto rendimiento.



Reconocer a las figuras de la Ciudad Héroe destacadas, al igual que los entrenadores es un deber de reconocimiento social.

La presencia de algunos medallistas acompañados de sus familiares dio vizos de importancia al encuentro.



En el Hotel Deportivo hubo risas, baile y canto para unir lo deportivo a lo cultural en un momento de gloria Centroamericana.



Muchos de los deportistas ausentes se encuentran ya en los entrenamientos previo a eventos mundiales o clasificatorios al Panamericano de 2027, porque el deporte no se detiene y cada hora perdida cae en el desaliento.



Entrenadores, árbitros y medallistas Centroamericanos de Santiago de Cuba disfrutaron los minutos de esparcimiento y pondrán nuevamente sus esfuerzos en próximas competiciones.