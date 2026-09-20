Cubanos en Nicaragua denuncian política de asfixia de EEUU a la isla

Managua, 20 sep.- La comunidad patriótica de cubanos residentes en Nicaragua “Antonio Maceo” reiteró su denuncia a la política de sanciones y medidas de presión que aplica hoy el Gobierno de Estados Unidos contra la nación caribeña.

En un pronunciamiento divulgado en redes sociales, la organización señaló que persisten las medidas económicas estadounidenses contra Cuba y calificó de ilegal el bloqueo impuesto por Washington, al tiempo que expresó preocupación por el impacto de esas acciones en el transporte marítimo hacia la nación caribeña.

De acuerdo con el texto, la suspensión de viajes de navieras hacia Cuba por el chantaje estadounidense, ha dejado contenedores varados en distintos puertos de América, situación que se suma a las dificultades económicas derivadas de las sanciones.

La comunidad “Antonio Maceo” también rechazó la postura de gobiernos que solicitan una mayor presión e injerencia contra Cuba y defendió el derecho de la nación caribeña a su soberanía.

“Rechazamos la actitud servil de gobiernos lacayos que continúan clamando por una mayor agresividad e injerencia contra nuestra soberanía”, subrayó.

Los cubanos residentes en Nicaragua informaron que avanzan en los preparativos de su XIV Encuentro Nacional, previsto para noviembre, en el marco del centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Asimismo, anunciaron su participación en una nueva jornada internacional contra el bloqueo y reafirmaron su respaldo a Cuba.

El pronunciamiento recordó además que próximamente se rendirá homenaje a las víctimas del sabotaje contra un avión de Cubana de Aviación ocurrido en Barbados en 1976, acción terrorista en el que murieron 73 personas.

La comunidad patriótica de cubanos residentes en Nicaragua concluyó su declaración reafirmando su compromiso con la defensa de la isla y de su soberanía.