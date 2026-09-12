sábado 12 septiembre 2026
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Hilos que cuentan historias

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Claudia Virginia Fernández Pacífico

Entre las manos y un pequeño gancho puede nacer una flor, una prenda, un muñeco, una decoración o una pieza artística. El crochet demuestra que un hilo puede transformarse en creatividad cuando se combina con paciencia, técnica e imaginación.

Esta práctica artesanal ha pasado de generación en generación y continúa encontrando nuevos espacios en la vida contemporánea.

Aunque durante mucho tiempo estuvo
asociada principalmente a labores domésticas, hoy también es reconocida como una actividad creativa y artística.
El crochet requiere concentración y coordinación. Repetir puntos, seguir patrones y combinar colores puede convertirse en una experiencia relajante para muchas personas. Además, permite desarrollar proyectos personalizados y únicos.

La artesanía también posee una dimensión cultural. Detrás de una pieza puede existir una tradición familiar, una enseñanza recibida de una abuela o una técnica aprendida dentro de una comunidad.

En los últimos años, las redes sociales han contribuido a renovar el interés por el crochet. Miles de personas comparten patrones, tutoriales, diseños y creaciones, formando comunidades internacionales alrededor de los hilos y las agujas.

El crochet también puede convertirse en una oportunidad económica para quienes elaboran y comercializan sus productos. Cada pieza hecha a mano contiene un tiempo de trabajo que no puede medirse únicamente por el material utilizado.

Celebrar esta fecha es valorar el trabajo artesanal y recordar que crear con las manos continúa teniendo un lugar especial en un mundo cada vez más digital.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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