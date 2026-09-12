sábado 12 septiembre 2026
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Bienestar que nos une

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Claudia Virginia Fernández Pacífico

El bienestar no consiste únicamente en la ausencia de enfermedades. También significa disponer de condiciones que permitan vivir con salud, dignidad, tranquilidad y oportunidades. En el Caribe, hablar de bienestar implica considerar las particularidades sociales, culturales, ambientales y económicas de nuestras comunidades.

Esta jornada invita a prestar atención a los hábitos que favorecen una vida saludable: alimentación equilibrada, actividad física, descanso, salud mental, prevención de enfermedades y acceso adecuado a servicios sanitarios.

El Caribe posee además características ambientales que influyen directamente en la salud. El clima, los fenómenos meteorológicos, el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas forman parte de una visión integral del bienestar.

La cultura también desempeña un papel fundamental. La música, la gastronomía, las tradiciones, la familia, la comunidad y los espacios de encuentro son elementos que contribuyen a la identidad y al equilibrio emocional de las personas.

Promover bienestar significa construir comunidades capaces de prevenir antes de tener que curar. Significa educar, informar, facilitar espacios para la actividad física y proteger la salud mental.

El bienestar caribeño también requiere solidaridad entre territorios. Los desafíos que enfrentan las comunidades de la región muchas veces son compartidos, por lo que la cooperación puede contribuir a encontrar soluciones.

Celebrar esta fecha es recordar que vivir bien no es un lujo. Es una aspiración legítima que debe formar parte de las prioridades de toda sociedad.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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