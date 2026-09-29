«En el corazón tenía / la espina de una pasión, / logré arrancármela un día: / ya no siento el corazón». Hemos comenzado citando estos hermosos versos del célebre poeta español, Antonio Machado, porque vamos a hablarles del corazón, pero no como lo hacen los dardos y cantores, que desde tiempos inmemoriales asocian ese órgano vital del ser humano con el amor.

Primeramente vamos a decirles, que hoy 29 de setiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón como un llamado a la conciencia pública sobre los factores de riesgo que llevan a sufrir enfermedades cardiacas e infartos.

Su celebración responde a un acuerdo de la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Objetivo de la jornada es que los seres humanos que habitamos la tierra ganemos conciencia de que ese órgano vital de nuestro cuerpo hay que cuidarlo y una de la mayor manera de lograrlo es, haciendo ejercicios físicos acorde con la edad de cada cual.

Las patologías cardiovasculares, incluyendo los ataques al corazón e infartos, son la principal causa de muerte a nivel mundial. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan cuenta de 17,5 millones de decesos anuales.

El corazón es un órgano del cuerpo humano del tamaño aproximado de un puño, situado más o menos en el centro del pecho. Tiene un promedio de unos setenta latidos por minutos, cien mil por día y 38 millones al año.

Es el corazón –según se dice–, la maquinaria más perfecta que existe y que ha sido dotada al ser humano, insustituible por nada inventado por el hombre, pero con derecho a cansarse por razones más que sobradas. Es por tanto por la eficacia de ese órgano que merece toda nuestra atención y cuidado para que siga proporcionándonos el placer de vivir por el máximo de tiempo posible, aunque nada es eterno.

En ese sentido y con algunas medidas sencillas se puede ayudar al corazón a prolongar su ritmo que es como alargar más la existencia del ser humano. Para eso se recomienda en primer lugar, deshacerse de vicios como el tabaco, el alcohol, muy dañinos para el cuerpo humano.

Se recomienda asimismo, caminar diariamente durante media hora como mínimo, con lo cual se evitan los ataques cardíacos y cerebro-vasculares además de favorecer el control de la presión arterial, influir en la reducción de los niveles de colesterol, controlar el peso y dormir mejor, lo que hace aumentar el bienestar físico y mental de las personas.

Es decir, amigos y amigas, que para que el corazón siga siendo inspiración de poetas y cantores y símbolo del amor, tenemos que lograr sobre todo que viva y lo haga sanamente. Hoy 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, es un buen momento para proponernos tales propósitos… ¿No lo creen ustedes?