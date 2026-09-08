martes 08 septiembre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba: la victoria de las letras sobre la ignorancia

Picture of Yadira González Otero
Yadira González Otero

En el Día Internacional de la Alfabetización, Cuba reafirma que la educación no es un privilegio, sino el cimiento de toda sociedad justa.

Hace 65 años, el país caribeño escribió una de las páginas más brillantes de su historia: la Campaña Nacional de Alfabetización convirtió a la isla en el primer territorio libre de analfabetismo de América Latina.

Fue el propio Comandante en Jefe Fidel Castro quien, aquel 22 de diciembre de 1961, proclamó desde la Plaza de la Revolución el fin de siglos de oscuridad.

Más de 707.000 cubanos aprendieron a leer y escribir en apenas un año, reduciendo la tasa de analfabetismo del 23,6% al 3,9%. Una hazaña que el líder calificó como «una de las más grandes batallas por la cultura que haya librado pueblo alguno».

El método que trasciende fronteras

Ese espíritu internacionalista vive hoy en el método «Yo sí puedo», creado por pedagogos cubanos y merecedor del Premio UNESCO Rey Sejong en 2006.

Más de 10 millones de personas en 32 países han aprendido a leer y escribir gracias a esta herramienta solidaria, que el Ministerio de Educación cubano sigue impulsando mediante convenios de colaboración en América Latina y el Caribe.

En un mundo donde 773 millones de adultos aún carecen de habilidades básicas de lectoescritura, Cuba demuestra que la voluntad política y la solidaridad pueden vencer la ignorancia.

La alfabetización es soberanía, es dignidad, es Revolución.Como enseñó Fidel: «La patria es humanidad». Y Cuba, fiel a ese mandato, seguirá sembrando letras en cada rincón del mundo.

Destacadas
Día Internacional del Periodista
Presentan en Santiago ejemplar Las Luces de Alberto Lescay de Marina Lourdes Jacobo
Se registra sismo perceptible en La Habana
Juristas cubanos, firmes en la defensa de la legalidad revolucionaria
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios