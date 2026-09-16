Cuba introduce nuevos billetes para facilitar operaciones bancarias

La Habana, 16 sep.- Billetes de 10 mil y 20 mil pesos circularán desde hoy en Cuba, como parte de las medidas destinadas a facilitar las operaciones bancarias y adecuar las denominaciones monetarias a las condiciones actuales de la economía.

La presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, putualizó la víspera en el espacio televisivo Mesa Redonda que con estos nuevos billetes se completa la modificación anunciada del cono monetario de la nación caribeña.

Detalló que el billete de 10 mil pesos lleva la imagen de la heroína Haydee Santamaría, mientras que el de 20 mil pesos presenta la imagen de Vilma Espín.

La funcionaria significó que las transformaciones previstas para el sistema bancario y financiero cubano avanzan de manera gradual, con un cronograma de implementación que busca avanzar hacia un sistema seguro, moderno, ágil y eficiente, capaz de contribuir a la recuperación económica y responder con mayor rapidez y calidad a las necesidades de sus clientes.

De acuerdo con Delgado, el BCC agrupó las transformaciones del sistema financiero en dos frentes iniciales: la apertura y capitalización del sistema bancario, orientada a incrementar el capital de las instituciones y ampliar la participación de diversos actores; y el crédito, el ahorro y el financiamiento, dirigido a fortalecer la capacidad de los bancos para otorgar préstamos, captar recursos y mejorar la intermediación financiera.

Los otros dos frentes comprenden la innovación, los pagos y los nuevos canales de servicios, con énfasis en la transformación digital para lograr operaciones más ágiles y accesibles; y el mercado cambiario y las remesas, enfocado en reorganizar estos procesos dentro del sistema financiero nacional.

El conjunto de medidas forma parte de un proceso gradual que busca modificar la estructura y el funcionamiento del sistema bancario de la nación caribeña, ampliar sus capacidades, incorporar nuevos actores y tecnologías, diversificar los servicios financieros y robustecer su vínculo con las necesidades de la economía y la población.