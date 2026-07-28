martes 28 julio 2026
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Diputados cubanos debatirán esta semana asuntos neurálgicos

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La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) discutirá esta semana temas neurálgicos para el país y evaluará la implementación de las transformaciones económicas y sociales en curso.

El Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, en su X Legislatura, iniciará el 29 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana. Su agenda incluye la actualización sobre la ejecución del Presupuesto del Estado en 2026 y la presentación de la liquidación correspondiente al año 2025.

Los diputados analizarán además varios proyectos de ley, entre ellos: De Tierra Agropecuaria y Forestal, De la Vivienda, De Organización de la Administración Central del Estado, Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, así como el nuevo Código de Trabajo.

Previo a la sesión legislativa, las comisiones parlamentarias realizaron un ejercicio de análisis que constituye una muestra de construcción colectiva, al evaluar y aprobar los dictámenes que serán llevados al plenario para su discusión, informó la Asamblea en su página web.

La cita, encabezada por el presidente de la ANPP, Esteban Lazo, permitió enriquecer las normativas a partir del debate y el conocimiento compartido, genuina expresión del carácter participativo de la democracia socialista de la isla.

Los diputados coincidieron en que las normas jurídicas propuestas reflejan la diversidad de asuntos que inciden en la vida cotidiana de la población y en la institucionalidad del país.

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Comentarios
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