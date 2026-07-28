En acto de subordinación a EE. UU. el Presidente electo de Colombia anuncia que cortará los vínculos con Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella Otero, quien anunció que cerrará la Embajada de ese país en La Habana y que su gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con nuestro país.

Se trata de declaraciones que se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia.

De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país.

Nada más alejado del ideario de unidad latinoamericana y caribeña enarbolado por los próceres de ambos países y al que tanto empeño y sacrificio han entregado los pueblos de la región.

Con Colombia existe una relación bilateral fluida, que exhibe avances importantes en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, en beneficio de los dos pueblos.

Ha sido interés permanente de Cuba ampliarla y fortalecerla.Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno.

Cuba honrará sus compromisos con los estudiantes que estudian Medicina en nuestro país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el año 2016.

La hermandad de ambos pueblos y naciones se impondrá a todo intento por afectarla.

La Habana, 28 de julio de 2026.