lunes 17 agosto 2026
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Médicos colombianos graduados en Cuba atienden a afectados por sismo

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A Chocó, uno de los departamentos perjudicados por la tragedia y también uno de los más pobres del país, partió la Brigada Humanitaria Los Mambí – 10 de Agosto, integrada por profesionales formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

El humanismo distintivo de la medicina cubana está hoy también presente en el auxilio prestado a los damnificados por el sismo que sacudió a Colombia el pasado lunes de la mano de galenos graduados en la isla.

A Chocó, uno de los departamentos perjudicados por la tragedia y también uno de los más pobres del país, partió la Brigada Humanitaria Los Mambí – 10 de Agosto, integrada por profesionales formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)

Sumado al destacamento que brinda sus servicios en la referida región del noroeste, y cuyo nombre honra a la denominación que recibieron los independentistas cubanos, también otros doctores graduados del alma mater ubicada en el occidente de la isla ponen sus conocimientos al servicio de los afectados en las ciudades de Pereira, Buenaventura y Cali.

Estos galenos son asimismo embajadores de los valores, la vocación y el ejemplo de la solidaridad cubana con los pueblos del mundo.

Un total de mil 367 estudiantes se han graduado de medicina en Cuba. De esa cifra, 212 se especializaron en Medicina General Integral y de ellos 171 han realizado otras especialidades.

Actualmente 391, en su mayoría de escasos recursos, cursan estudios en diferentes años de la carrera gracias al otorgamiento de becas realizado por el país antillano a la nación neogranadina tras la Firma del Acuerdo de Paz de 2016.

De acuerdo con datos oficiales del gobierno de Colombia, los fallecidos por el terremoto ascienden hasta el momento a 287.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) refirió en su último balance que suman cuatro mil 147 los heridos, 194 los desaparecidos y 355 los recatados.

Reveló asimismo el organismo que son 15 departamentos los afectados, de 32 en toda la nación, lo cual involucra a 472 municipios y 120 mil 671 familias (186 mil personas).

La cifra de viviendas averiadas va en aumento y ya se contabilizan 127 mil 608, mientras otras 26 mil 392 casas están completamente destruidas y 197 edificios colapsados.

En cuanto a infraestructura y servicios se reportan 304 centros de salud, tres mil 207 instituciones educativas y cuatro mil 59 centros comunitarios afectados.

La Ungrd notificó además 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 peatonales y cinco aeropuertos dañados.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
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