Una nación convertida en universidad

Autor: Wennys Díaz Ballaga

«Tenemos en la Educación Superior un derecho, un bien público gratuito y universal basado en el principio de la justicia social», afirmó el doctor en Ciencias Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, durante el acto central por el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior (mes) y su red de instituciones.

Añadió que con la creación del mes en 1976: «Como decía Fidel, “una Universidad nueva se abre a la patria nueva”», y a partir de ese momento, comenzó un proceso ininterrumpido de transformaciones sistemáticas para remodelar la Universidad desde adentro, y articular su quehacer a las necesidades del desarrollo del país en cada periodo del tiempo revolucionario.

En el acto, celebrado este martes en la Sala Universal de las far, al que asistió el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Baluja García destacó que, con el acceso abierto y gratuito a la Educación Superior y un sistema de becas nacionales, llegaron a las aulas «los hijos e hijas del obrero, del campesino y la cocinera, del profesional y el militar, de la maestra y el minero».

El titular recordó la capacidad de transformación de las universidades cubanas para afrontar los desafíos de cada etapa. Durante el periodo especial, las instituciones modificaron su gestión para mantener abiertas las aulas y hacer más pertinente su quehacer, mientras que en tiempos recientes, la comunidad universitaria desempeñó un papel decisivo frente a la covid-19, con residencias estudiantiles convertidas en centros de aislamiento y hospitales de campaña, donde se cuidaron las vidas de más de 100 000 cubanos.

También destacó la participación de la Educación Superior en el desarrollo de las vacunas, el control de la crisis epidemiológica y sanitaria, la atención a la población más necesitada y la continuidad de los procesos de formación, ciencia, extensión e internacionalización mediante un intensivo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La doctora Aurora María Fernández González, Profesora Emérita, subrayó que el reconocimiento recibido constituye un homenaje a la entrega colectiva de generaciones que han edificado la Universidad cubana como baluarte revolucionario. Recordó que, antes de 1959, el acceso a la Educación Superior era elitista y que la creación del mes materializó la visión de Fidel de convertir la educación en un pilar de justicia social.

Al cierre, Baluja García, ratificó el compromiso de continuar construyendo una Universidad humanista, moderna, universalizada, científica, tecnológica, innovadora y transformadora, vinculada a la sociedad y a los territorios.

Participaron también en la celebración el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, además de dirigentes del Partido, del Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y estudiantiles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, así como viceministros, rectores y representantes de los organismos formadores.