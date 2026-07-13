martes 14 julio 2026
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Convocan a arquitectos cubanos a congreso sobre vivienda

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La Sociedad de Arquitectura convocó a sus afiliados en el país a la elaboración de ponencias con vistas a su presentación al III Congreso Internacional «Habitar la vivienda en las ciudades latinoamericanas», que sesionará de manera virtual los días 26 y 27 de agosto próximo.

Muestra tu investigación y forma parte del diálogo sobre el futuro de la morada en América Latina, señaló Ramón Félix Recondo Pérez, presidente de la agrupación, de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Unaicc).

Constituye un espacio de intercambio académico para analizar los desafíos y oportunidades de las casas desde perspectivas interdisciplinarias, dijo Recondo Pérez en un mensaje publicado en su perfil en la red en Facebook.

Precisó que el siete de agosto entrante es la fecha límite para que sus organizadores reciban los resúmenes del encuentro, cuyo llamamiento puede consultarse aquí.

La Unaicc cuenta con cinco Sociedades por especialidades: Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica, Ingenierías Mecánica, Eléctrica e Industrial aplicadas a la Construcción, Las Geociencias y la Química aplicadas a la Construcción.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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