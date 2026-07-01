Oncólogos rusos lanzan tratamiento contra tipo agresivo de cáncer

Moscú, 1 jul.- El Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín de Rusia informó hoy que puso en marcha un programa de tratamiento con la oncovacuna Neovak-RONTS para pacientes con melanoma.
La terapia combina la vacuna innovadora con inmunoterapia moderna y está dirigida a adultos mayores de 18 años diagnosticados con melanoma en estadios III B-III D que presenten metástasis en ganglios linfáticos del cuello, ingle o axila.
El protocolo incluye examen completo, biopsia para fabricar la vacuna individual, tratamiento con pembrolizumab durante la producción de la vacuna, cirugía para extirpar metástasis y terapia adyuvante combinada.
Los candidatos deben tener metástasis primarias sin tratamiento sistémico previo y sin compromiso de órganos internos, según detallaron desde el centro oncológico Blojín.