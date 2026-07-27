 Agradeció Díaz-Canel solidaridad de México con Cuba

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, agradeció al pueblo mexicano las muestras de respaldo a la isla durante la marcha realizada este domingo en Ciudad de México con motivo del Día de la Rebeldía Nacional.

El mandatario reconoció en la red social X la movilización efectuada el 26 de julio en Paseo de la Reforma, en ocasión del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, hecho que marcó el inicio del proceso que culminó con el triunfo de la Revolución cubana, en 1959.

«Gracias México. Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por Cuba este 26 de Julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca”.

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, informó en su perfil oficial en Facebook que la presión del gobierno de Estados Unidos sobre su país motivó que organizaciones mexicanas conmemoraran de manera unitaria la fecha, a diferencia de años anteriores.

Miles de personas marcharon desde el Hemiciclo a Juárez hasta la antigua sede de la embajada estadounidense, donde exigieron el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba.

Los contingentes portaron banderas y mantas con mensajes de respaldo a la soberanía de la nación caribeña y rechazaron las medidas coercitivas que afectan su desarrollo.

Al concluir el recorrido, los organizadores anunciaron que estas jornadas de protesta se realizarán con mayor frecuencia en la Ciudad de México, como expresión de solidaridad permanente con Cuba.