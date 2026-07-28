Metrólogos cubanos buscan soluciones para la continuidad de sus servicios

El Fórum de Ciencia y Técnica del Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología centró su atención en la búsqueda de soluciones para garantizar la continuidad de los servicios metrológicos y la trazabilidad de las mediciones en el país, la formación y capacitación en la materia y sus avances en la transformación digital.

Las deliberaciones en el encuentro evidenciaron el fortalecimiento de la actividad científica en el centro, informaron sus directivos en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

Añadieron que sus profesionales presentaron 12 ponencias, 10 son resultados de los proyectos de investigación y las otras dos propiciaron la incorporación de técnicos y especialistas de nuevas áreas a estas actividades; en tanto tres obtuvieron premios relevantes, cuatro destacados y cinco menciones.

En el primer caso, la máxima categoría recayó en Recuperación y reparación de los comparadores de segundo nivel del Laboratorio de masa, de los autores Raúl Alfonso, Lorenzo Delgado y Evry Yip.

Su aplicación permitió la recuperación de la capacidad de trabajo de los comparadores de segundo nivel del Laboratorio, con lo que restauraron la cadena de trazabilidad en el intervalo de medición hasta una tonelada, por medio de patrones de 20 kilogramos, su correspondiente validación y la comparación estadística con otros de nivel metrológico superior.

Además, posibilitaron la reanudación de los servicios de calibración y verificación en el Laboratorio de masa y han garantizado la tercera parte de los ingresos del instituto por su ejecución.

Igualmente, el Curso «Elementos de formación jurídica para metrólogos», de las autoras Maydelin Limonta y Alejandra Hernández, diseñado en principio como asignatura optativa del Técnico Superior en Metrología y oficializado en el programa de enseñanza a los actores económicos.

Su novedad consiste en la presentación de un módulo, en formato multimodal que incluye diseño, la estrategia metodológica, las presentaciones Power Point de las cuatro clases con sus archivos de audio y un libro de texto elaborado especialmente, con ejercicios de autocomprobación para el estudiante y de evaluación para el profesor.

Contempla la compilación en formato digital de la documentación legal que sirve de base bibliográfica y es uno de los efectos del proyecto Estrategia de formación de fuerza de trabajo calificada y elevación de competencias de directivos, funcionarios y especialistas en la materia.

Su metodología y la forma de presentación son generalizables para otros cursos del propio proyecto, y escalables a los documentos legales de otros países, lo que lo hace potencialmente exportable, una vez concluya el proceso de protección intelectual de algunos de sus componentes.

Una condición similar alcanzó la Modernización del proceso de calibración y verificación de tanques de almacenamiento, de los autores Antonio Falcón, Amílcar Abel Metelis, Regla Inchaurtieta, Karel Ramos y Niurka Alonso.

Actualiza las técnicas informáticas para el procesamiento y emisión de las tablas de aforo de los tanques de almacenamiento, mejora las interfases de usuario y las formas de salida de los documentos, que podrán ahora insertarse en el diseño de los certificados de calibración digitales, por crear mediante la transformación digital del colectivo.

El Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología es uno de los Centros de la Oficina Nacional de Normalización, adjunta al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.