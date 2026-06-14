Una vena abierta y el corazón dispuesto (+Fotos)

A una pequeña unidad de extracción, Pedro llega cada dos meses como quien cumple una cita con la conciencia. Tiene sesenta y tres años, las manos callosas de un campesino puro y una sonrisa que apenas se le nota bajo el bigote gris.

Nunca ha recibido un agradecimiento formal, ni un día libre, ni un reconocimiento en la televisión. Solo sabe que su sangre es O positiva, y que en algún hospital hay una cama esperando ese líquido.

Martha tiene cincuenta y uno y trabaja en una escuela rural. Cuando comenzó a donar, hace ocho años, su propio hermano casi muere por una úlcera sangrante en el estómago. Bajaron la montaña en una camioneta, y al llegar al hospital la respuesta fue un mazazo: «No tenemos sangre». Su hermano sobrevivió porque dos personas allí donaron de urgencia, pero ella prometió que jamás volvería a depender del azar. Desde entonces, cada tres meses se sienta en la misma camilla plegable, cierra los ojos y deja que la aguja le responda el por qué.

Un día cualquiera escuchó a una mujer llorar a su lado. Su hija de diecisiete años necesitaba una transfusión urgente después de dar a luz. No había sangre. La muchacha sobrevivió milagrosamente, pero Pedro nunca olvidó el sonido de ese llanto. Por eso dona. Porque donar es la única manera de decirle al vecino que no está solo.

Jorge es camionero y recorre las carreteras casi siempre de noche, lleva mercancías y a veces personas enfermas que no encuentran ambulancia. Hace varios años que dona sangre. Una vez, mientras la enfermera le buscaba la vena, un conocido lo llamó al centro de extracción desesperado: su esposa necesitaba una transfusión urgente y nadie tenía su tipo de sangre. Jorge no dudó; se bajó de la camilla a medio donar, arrancó su camión y se dirigió hasta el hospital.

La mujer murió antes de que llegara. Esa noche, Jorge durmió en la cabina del camión con las manos aún manchadas de tierra del camino. Pero a la semana siguiente volvió a donar. Ahora dona por ella también. No guarda rencor, ni pide explicaciones. Solo sabe que cada bolsa de sangre que regala es un intento de que esa historia no se repita. Porque en estas montañas, los verdaderos héroes usan una vena abierta y el corazón dispuesto.