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Reportan daños en Guantánamo tras paso de tormenta local

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Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Una tormenta local de fuerte intensidad azotó la capital de la provincia de Guantánamo, provocando cuantiosos daños materiales, entre los que sobresale el derribo de varios sistemas de paneles solares fotovoltaicos instalados tanto en viviendas como en centros estatales.

Así lo reportó en su perfil de Facebook Idaliena Díaz Casamayor, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidenta del órgano de gobierno en el municipio de Guantánamo.

En las imágenes compartidas por la dirigente se aprecian no solo los paneles solares dañados, sino también afectaciones en cubiertas ligeras, caída de árboles y daños a la red eléctrica de la ciudad.

Usuarios de redes sociales reportaron, además, la remoción de varias vallas publicitarias y de señalización, como las ubicadas en la rotonda de acceso a la urbe del Guaso y algunas en la Plaza de la Revolución Mariana Grajales.

La fuerza de los vientos proyectó diversos objetos, incluyendo tapas de tanques elevados de edificios, que impactaron contra puertas y ventanas de viviendas, según refirieron varias personas afectadas.

Especialistas del Centro Meteorológico de la provincia explicaron que la tormenta estuvo asociada al paso de una onda tropical por los mares al sur de la región oriental.

Este sistema generó un aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica que, combinado con factores locales, favoreció el desarrollo del evento.

Las autoridades locales evalúan los daños y trabajan en la restauración de los servicios básicos, mientras la población se mantiene en alerta ante posibles nuevas afectaciones.

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Reportan daños en Guantánamo tras paso de tormenta local

En este artículo: Cuba, Desastres Naturales, Economía, Guantánamo, Sociedad, tormenta local severa

26 junio 2026| +

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Tormenta local en Guantánamo Foto: Lilibeth Alfonso

Una tormenta local de fuerte intensidad azotó la capital de la provincia de Guantánamo, provocando cuantiosos daños materiales, entre los que sobresale el derribo de varios sistemas de paneles solares fotovoltaicos instalados tanto en viviendas como en centros estatales.

Así lo reportó en su perfil de Facebook Idaliena Díaz Casamayor, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidenta del órgano de gobierno en el municipio de Guantánamo.

En las imágenes compartidas por la dirigente se aprecian no solo los paneles solares dañados, sino también afectaciones en cubiertas ligeras, caída de árboles y daños a la red eléctrica de la ciudad.

Usuarios de redes sociales reportaron, además, la remoción de varias vallas publicitarias y de señalización, como las ubicadas en la rotonda de acceso a la urbe del Guaso y algunas en la Plaza de la Revolución Mariana Grajales.

La fuerza de los vientos proyectó diversos objetos, incluyendo tapas de tanques elevados de edificios, que impactaron contra puertas y ventanas de viviendas, según refirieron varias personas afectadas.

Especialistas del Centro Meteorológico de la provincia explicaron que la tormenta estuvo asociada al paso de una onda tropical por los mares al sur de la región oriental.

Este sistema generó un aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica que, combinado con factores locales, favoreció el desarrollo del evento.

Las autoridades locales evalúan los daños y trabajan en la restauración de los servicios básicos, mientras la población se mantiene en alerta ante posibles nuevas afectaciones.

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(Con información de la ACN)

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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