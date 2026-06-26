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Gobierno de Venezuela actualiza a 589 la cifra de fallecidos por terremotos

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

La presidenta encargada de la República de Venezuela, presentó un nuevo balance oficial que registra 589 personas fallecidas tras los potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país.

Rodríguez detalló que se mantiene un activo despliegue de autoridades para agilizar las labores de rescate y garantizar la inmediata atención a la población damnificada.

Hasta el momento, los equipos de emergencia lograron extraer a decenas de sobrevivientes de los escombros.

La mandataria en funciones reportó que el servicio sismológico ya contabiliza 214 réplicas en el territorio nacional. Los equipos de evaluación continúan desplegados para examinar las zonas de impacto de este fenómeno.

Las instituciones estatales instan a la calma ante la continuidad de los movimientos telúricos en el país.

El Ejecutivo ratificó el compromiso de proteger y asistir a todas las personas afectadas por esta emergencia.

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Gobierno de Venezuela actualiza a 589 la cifra de fallecidos por terremotos

En este artículo: Actividad Sísmica, Desastres Naturales, fallecimientos, Sismología, Terremoto, Venezuela

26 junio 2026| + |

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Gobierno de Venezuela Actualiza a 589 la cifra de fallecidos por terremotos

La presidenta encargada de la República de Venezuela, presentó un nuevo balance oficial que registra 589 personas fallecidas tras los potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país.

Rodríguez detalló que se mantiene un activo despliegue de autoridades para agilizar las labores de rescate y garantizar la inmediata atención a la población damnificada.

Hasta el momento, los equipos de emergencia lograron extraer a decenas de sobrevivientes de los escombros.

La mandataria en funciones reportó que el servicio sismológico ya contabiliza 214 réplicas en el territorio nacional. Los equipos de evaluación continúan desplegados para examinar las zonas de impacto de este fenómeno.

Las instituciones estatales instan a la calma ante la continuidad de los movimientos telúricos en el país.

El Ejecutivo ratificó el compromiso de proteger y asistir a todas las personas afectadas por esta emergencia.

(Tomado de TeleSUR )

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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