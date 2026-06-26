viernes 26 junio 2026
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Exigen ante Embajada de EEUU en Malasia fin de genocidio contra Cuba

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Kuala Lumpur, 26 jun.- Amigos solidarios de Cuba en Malasia alzaron hoy su voz frente a la Embajada de Estados Unidos aquí para rechazar la ilegal política de hostilidad y agresión aplicada contra la Isla durante 67 años y recrudecida sin justificación alguna.

“¡USA detén el genocidio contra Cuba! ¡Fin al bloqueo de USA contra Cuba! ¡Trump manos fuera de Cuba! ¡Paz para Cuba! ¡Dejen a Cuba a Vivir! ¡Let Cuba Live!”, podía leerse en los carteles enarbolados por los manifestantes.

Durante la demostración de protesta los manifestantes dejaron en la legación estadounidense copia de una Declaración firmada por 16 organizaciones progresistas y de la sociedad civil malasia, que rechazan la criminal política de agresión de la actual administración norteamericana contra Cuba.

Esta acción de solidaridad protagonizada por los miembros del Partido Socialista de Malasia y otros activistas amantes de la paz, y que fue agradecida por la embajadora Yadira Ledesma, constituye un gesto de apoyo a la Revolución cubana y a la heroica resistencia de su pueblo.

Demostró, además, que el imperialismo no podrá silenciar la voz digna de quienes defienden un mundo mejor, sin amenazas de agresión militar, criminales bloqueos, ni inhumanos cercos petroleros contra naciones soberanas, en las cuales intentan provocar estallido social y crisis humanitaria, atentando contra el derecho a la vida y a la paz.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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