Exigen ante Embajada de EEUU en Malasia fin de genocidio contra Cuba

Kuala Lumpur, 26 jun.- Amigos solidarios de Cuba en Malasia alzaron hoy su voz frente a la Embajada de Estados Unidos aquí para rechazar la ilegal política de hostilidad y agresión aplicada contra la Isla durante 67 años y recrudecida sin justificación alguna.

“¡USA detén el genocidio contra Cuba! ¡Fin al bloqueo de USA contra Cuba! ¡Trump manos fuera de Cuba! ¡Paz para Cuba! ¡Dejen a Cuba a Vivir! ¡Let Cuba Live!”, podía leerse en los carteles enarbolados por los manifestantes.

Durante la demostración de protesta los manifestantes dejaron en la legación estadounidense copia de una Declaración firmada por 16 organizaciones progresistas y de la sociedad civil malasia, que rechazan la criminal política de agresión de la actual administración norteamericana contra Cuba.

Esta acción de solidaridad protagonizada por los miembros del Partido Socialista de Malasia y otros activistas amantes de la paz, y que fue agradecida por la embajadora Yadira Ledesma, constituye un gesto de apoyo a la Revolución cubana y a la heroica resistencia de su pueblo.

Demostró, además, que el imperialismo no podrá silenciar la voz digna de quienes defienden un mundo mejor, sin amenazas de agresión militar, criminales bloqueos, ni inhumanos cercos petroleros contra naciones soberanas, en las cuales intentan provocar estallido social y crisis humanitaria, atentando contra el derecho a la vida y a la paz.