martes 09 junio 2026
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Reducir los errores propios y asegurar el servicio

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La selección cubana de voleibol está casi al final de su entrenamiento en la sede de Linyi, China, para debutar en la Liga de Naciones

Autor: Alfonso Nacianceno

La selección masculina de voleibol ha hecho énfasis en reducir los errores propios durante los partidos de preparación frente a China, en la ciudad de Linyi, donde abrirá el día 10 la Liga de Naciones.

«Hemos insistido en rebajar las fallas propias en el ataque, también se ha trabajado en asegurar el servicio, que se ha comportado bien en los tres juegos efectuados contra el elenco local, en los cuales participaron los 14 voleibolistas», dijo el director técnico Jesús Cruz a Granma.

«El conjunto ha entrenado muy motivado para enfrentar en su debut a la fuerte Polonia, sobre todo los muchachos que están por primera vez en el evento, deseosos de mostrar lo que son capaces de lograr». El mentor lamentó no haber tenido choques con otros equipos antes, para cerrar una preparación más completa.

Cruz no dio a conocer la formación regular para el inicio, pues prefirió contar a su favor con aguardar hasta el último minuto del entrenamiento para decidir. Después de Polonia tendrá por rivales a Ucrania, Eslovenia y el cuadro anfitrión, por ese orden, del 10 al 14 de este mes.

En cuanto a la Final de cuatro femenina en el área de Norte, Centroamérica y el Caribe, efectuada en Ponce, Puerto Rico, la escuadra de México se coronó invicta, seguida por las locales (2-1) y Cuba (1-2). Este plantel perdió ante las mexicanas (3-0) y las boricuas (3-1), y venció por igual marcador a Costa Rica.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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