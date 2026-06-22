Sistema fotovoltaico de 16 Kw asegura la vitalidad del hospital Manuel Fajardo Rivero de Holguín

Un sistema fotovoltaico generador de electridad de 16 Kw donado por la Cruz Roja Internacional ofrece vitalidad a los servicios en el hospital Manuel Fajardo Rivero

Un sistema fotovoltaico generador de electridad de 16 Kw donado por la Cruz Roja Internacional ofrece vitalidad a los servicios en el hospital Manuel Fajardo Rivero.

Con 28 paneles solares y un respaldo de 25 Kw en baterías, el módulo, primero de su tipo en un centro médico en la parte oriental de Cuba, proporciona energía al Cuerpo de Guardia, salas de Terapia, Obstetricia, Pediatría y Medicina, Salón de Partos y Laboratorio Clínico, explicó el doctor Yumel Tamayo Aguilera, director municipal de Salud Pública.

El equipamiento, acotó, incide positivamente en la calidad de la atención médica en medio de la aguda crisis energética que atraviesa el país, lo que, sin duda alguna, es consecuencia del bloqueo de Estados Unidos que impide adquirir piezas y combustibles para las termoeléctricas.

Destacó que funcionarios cubanos de la Cruz Roja estuvieron meses atrás en la institución médica, conocieron las dificultades que enfrentaba y gestionaron la donación, proceder que merece total agradecimiento.

Tras el paso del huracán Melissa, recordó, la organizacion humanitaria envió representantes al municipio, y al comprobar que fue el más afectado de la provincia por el meteoro, ha colaborado intensamente en la mitigacion de las secuelas.