domingo 28 junio 2026
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Irán denuncia desprecio por parte de EEUU a sus compromisos

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Teherán, 28 jun.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó hoy que los recientes ataques de Estados Unidos contra instalaciones en el sur del país demuestran su total desprecio por sus compromisos y promesas.

En un comunicado oficial, la cancillería iraní condenó enérgicamente los bombardeos contra varios puntos de la costa sur, entre ellos la isla de Qeshm y la ciudad de Sirik, y calificó la operación como una violación del derecho internacional.

«El ejército estadounidense, considerado terrorista, llevó a cabo ataques aéreos contra distintos puntos de la costa sur de Irán”, señaló el texto, que además denunció la destrucción de instalaciones de vigilancia costera.

El Ministerio de Exteriores sostuvo que estas acciones constituyen “una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas” y del memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el pasado 18 de junio para poner fin a la guerra.

La madrugada de hoy domingo, el Comando Central de Estados Unidos anunció ataques contra 10 objetivos militares iraníes en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, en respuesta a un supuesto ataque con drones contra un buque petrolero.

En paralelo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber respondido con ataques contra ocho instalaciones militares estadounidenses en la región, incluidas la base aérea de Ali Al Salem en Kuwait y el cuartel general de la Quinta Flota en Baréin.

Las tensiones se producen en un contexto marcado por el memorando de entendimiento firmado el 18 de junio entre ambos países, que contemplaba el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el alivio de restricciones al transporte marítimo en la zona, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

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Comentarios
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